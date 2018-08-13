Google Kullanıcıları Konum Geçmişi Kapalıyken Dahi İzliyor

Amerika merkezli bir haber ajansı olan Associated Press'in yayınladığı habere göre Google, kullanıcıların konum bilgilerini izin dahilinde olmasa bile kaydediyor.

Kişisel verilerin gizliliğinin gündemde hayli yer tuttuğu son dönemde, konuyla ilgili pek çok olay yaşandı. Konunun gündeme gelmesi ise aslında teknoloji devlerinin tüm verilerimize ulaşma imkanına sahip olduğunu ve bilgilerimizin aslında bizim ruhumuz bile duymadan pek çok farklı amaçla kullanıldığını göstermiş oldu.

Google'ın da bu anlamda gizlilik ihlalleri yaptığı zaten daha önceden de gündeme gelmişti. Son olarak ise telefonlarımızda bulunan tüm Google uygulamalarının, konum geçmişi servisi kullanım dışı olsa dahi konumumuza erişebildikleri ortaya çıktı. Android cihazlarda ve iPhone'larda Google hizmetleri kullanan kullanıcıların anlık konum bilgileri, bu uygulamalarca anlık olarak kaydedilebiliyor.

Bu gizlilik sorununun 2 milyardan fazla Android kullanıcısını ve yüz milyonlara yakın iPhone kullanıcısını etkilediği de açıklandı. Geçmişte de Google'ın konum bilgilerini baz istasyonlarından gelen verilerle belirleyerek gizlilik ihlali yaptığı iddia edilmiş ve şirket iddiayı doğrulayarak uygulamanın en kısa sürede sonlandırılacağını belirtmişti. Princeton Üniversitesi bilgisayar bilimleri araştırmacıları tarafından da doğrulanan bilgilere göre Google, büyük bir gizlilik ihlali yapıyor ve bu sorunu kısa sürede çözmesi bekleniyor.