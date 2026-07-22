Google; Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite ve Gemini 3.5 Flash Cyber isimli 3 yeni yapay zekâ modeli tanıttı.

Google, sunduğu Gemini yapay zekâ modelleriyle birlikte bu alanda dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri konumunda. Milyonlarca kullanıcıya sahip şirket, düzenli olarak Gemini modellerini güncelliyordu. Dün akşam da firmadan yepyeni bir duyuru geldi. 3 yeni Gemini modeli resmen duyuruldu.

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Firma, yapay zekâ ekosistemindeki konumunu güçlendirmek amacıyla yeni nesil Flash modellerini resmen bizlerle buluşturdu. Bu modeller; Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite ve siber güvenlik odaklı Gemini 3.5 Flash Cyber olarak karşımıza çıkıyor.

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Yeni Gemini modelleri neler sunuyor?

Tanıtılan bu yeni altyapı, Google’ın geliştiricilere ve büyük ölçekli AI ajanları inşa eden şirketlere yönelik verimlilik, düşük gecikme süresi ve güvenilirlik sağlama stratejisinin bir parçası olarak geliyor.

Ailenin en dikkat çeken yeni üyesi Gemini 3.6 Flash kod geliştirme, bilgi işleme ve çoklu mod (multimodal) performansında ciddi artış sunan ana iş gücü modeli olarak tanımlanıyor. Bu modelin önceki nesil 3.5 Flash’a kıyasla token kullanımını %17’ye varan oranlarda azalttığı da belirtilmiş. Token maliyetlerindeki bu düşüş, özellikle yoğun kodlama yapan geliştiriciler için girdi giderlerini ciddi oranda aşağı çekiyor. Bu modelin karmaşık dokümanların ayrıştırılması, grafik ve veri analizlerinin yapılması ile kapsamlı raporların taslak haline getirilmesi gibi süreçlerde yüksek başarı sergilediği belirtilmiş.

Gemini 3.5 Flash-Lite ise kendi sınıfının en bütçe dostu seçeneği olarak öne çıkıyor. Düşük gecikme süresinin ve yüksek veri akış gücünün kritik olduğu agentic arama doküman işleme gibi görevler için özel olarak tasarlanan Flash-Lite, 3.5 serisinin en hızlı üyesi ünvanını elinde tutuyor. İşlem karmaşıklığı ve düşünme düzeyleri genelinde değerlendirildiğinde önceki neslin çok önünde. Bu sayede anlık yanıt verilmesi gereken mobil uygulamalar, eşzamanlı veri akışı sağlayan sistemler ve ölçeklenebilir yazılım ajanları çok daha düşük maliyet ve yüksek hızla çalıştırılabiliyor.

Son model ise doğrudan siber güvenlik uzmanlarına yönelik hazırlanan Gemini 3.5 Flash Cyber. Siber güvenlik açıklarını tespit etmek ve bu açıkların onarımı için ile eğitilen model, büyük yapay zeka modellerine kıyasla token başına çok daha düşük maliyet sunuyor. Bu güvenlik modelinin herkesin kullanımına sunulmayacağını belirtelim. Gemini 3.5 Flash Cyber, ilk etapta kısıtlı erişimli bir pilot program kapsamında yalnızca hükûmetlerin ve onaylanmış güvenilir ortakların kullanımına sunulacak.