Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google, Hepsi Birbirinden Etkileyici 3 Yeni Gemini Modeli Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google; Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite ve Gemini 3.5 Flash Cyber isimli 3 yeni yapay zekâ modeli tanıttı.

Google, Hepsi Birbirinden Etkileyici 3 Yeni Gemini Modeli Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, sunduğu Gemini yapay zekâ modelleriyle birlikte bu alanda dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri konumunda. Milyonlarca kullanıcıya sahip şirket, düzenli olarak Gemini modellerini güncelliyordu. Dün akşam da firmadan yepyeni bir duyuru geldi. 3 yeni Gemini modeli resmen duyuruldu.

Firma, yapay zekâ ekosistemindeki konumunu güçlendirmek amacıyla yeni nesil Flash modellerini resmen bizlerle buluşturdu. Bu modeller; Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite ve siber güvenlik odaklı Gemini 3.5 Flash Cyber olarak karşımıza çıkıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Google, Hepsi Birbirinden Etkileyici 3 Yeni Gemini Modeli Tanıttı
gem1
gem2
gem3

Yeni Gemini modelleri neler sunuyor?

Tanıtılan bu yeni altyapı, Google’ın geliştiricilere ve büyük ölçekli AI ajanları inşa eden şirketlere yönelik verimlilik, düşük gecikme süresi ve güvenilirlik sağlama stratejisinin bir parçası olarak geliyor.

gem1

Ailenin en dikkat çeken yeni üyesi Gemini 3.6 Flash kod geliştirme, bilgi işleme ve çoklu mod (multimodal) performansında ciddi artış sunan ana iş gücü modeli olarak tanımlanıyor. Bu modelin önceki nesil 3.5 Flash’a kıyasla token kullanımını %17’ye varan oranlarda azalttığı da belirtilmiş. Token maliyetlerindeki bu düşüş, özellikle yoğun kodlama yapan geliştiriciler için girdi giderlerini ciddi oranda aşağı çekiyor. Bu modelin karmaşık dokümanların ayrıştırılması, grafik ve veri analizlerinin yapılması ile kapsamlı raporların taslak haline getirilmesi gibi süreçlerde yüksek başarı sergilediği belirtilmiş.

gem2

Gemini 3.5 Flash-Lite ise kendi sınıfının en bütçe dostu seçeneği olarak öne çıkıyor. Düşük gecikme süresinin ve yüksek veri akış gücünün kritik olduğu agentic arama doküman işleme gibi görevler için özel olarak tasarlanan Flash-Lite, 3.5 serisinin en hızlı üyesi ünvanını elinde tutuyor. İşlem karmaşıklığı ve düşünme düzeyleri genelinde değerlendirildiğinde önceki neslin çok önünde. Bu sayede anlık yanıt verilmesi gereken mobil uygulamalar, eşzamanlı veri akışı sağlayan sistemler ve ölçeklenebilir yazılım ajanları çok daha düşük maliyet ve yüksek hızla çalıştırılabiliyor.

gem3

Son model ise doğrudan siber güvenlik uzmanlarına yönelik hazırlanan Gemini 3.5 Flash Cyber. Siber güvenlik açıklarını tespit etmek ve bu açıkların onarımı için ile eğitilen model, büyük yapay zeka modellerine kıyasla token başına çok daha düşük maliyet sunuyor. Bu güvenlik modelinin herkesin kullanımına sunulmayacağını belirtelim. Gemini 3.5 Flash Cyber, ilk etapta kısıtlı erişimli bir pilot program kapsamında yalnızca hükûmetlerin ve onaylanmış güvenilir ortakların kullanımına sunulacak.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

OpenAI, GPT-Red'i Duyurdu

OpenAI, GPT-Red'i Duyurdu

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Suno, Siber Saldırıya Uğradı: Yapay Zekânın Eğitildiği Dev Müzik Arşivi Ortaya Çıktı

Suno, Siber Saldırıya Uğradı: Yapay Zekânın Eğitildiği Dev Müzik Arşivi Ortaya Çıktı

Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

iPhone'larda Çalışabilen İlk Yapay Zeka Modeli Duyuruldu: Apple Nihayet Muradına Erebilir

iPhone'larda Çalışabilen İlk Yapay Zeka Modeli Duyuruldu: Apple Nihayet Muradına Erebilir

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

OpenAI'nin Yapay Zeka Asistanınız Olacak İlk Cihazı Ortaya Çıktı: Ne Telefon Ne Gözlük...

OpenAI'nin Yapay Zeka Asistanınız Olacak İlk Cihazı Ortaya Çıktı: Ne Telefon Ne Gözlük...

Google Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com