Hengbot isimli Çinli robotik firması, Sparky isimli robot köpeğini gösterdi. Dans etmeden komutlarınızı yerine getirmeye kadar birçok şeyi yapabilen bu robot, avcunuza sığacak kadar küçük.

Robotik teknolojileri artık bilim kurgu filmlerini aratmayan seviyelere gelmiş durumda. Her geçen gün daha da etkileyici bir robot görüyoruz. Şimdi ise yepyeni bir robot köpekle karşı karşıyayız. Sparky isimli bu dört ayaklı robot, Çin’de tanıtıldı.

Sparky isimli minyatür robot köpek; kompakt bir tasarıma, akıcı hareketlere, akıllı etkileşim yeteneklerine sahip. Minik olması nedeniyle biraz tatlı olarak görünse de ürkütücü yanı da yok değil. Robotun Hengbot tarafından geliştirildiğini ekleyelim.

Karşınızda masaüstündeki yeni dostunuz Sparky

Sparky, eğlence ve gelişim için inşa edilmiş özelleştirilebilir çok hafif bir arkadaş olarak tanımlanıyor. Öyle ki ağırlığı yalnızca 850 gram. Yani avucunuzun içine sığacak kadar küçük bir robot. Sparky’nin masaüstü robotik teknolojiler için yepyeni bir dönemi başlatabileceği düşünülüyormuş.

Bu dört ayaklı minik dostumuz, 14 serbestlik derecesiyle geliyor. Yürüme, zıplama ve hatta dans etme gibi etkileyici hareket yetenekleri var. Bunların büyük dört ayaklı robotlarda yer aldığını zaten görüyorduk ancak bu kadar küçük bir robotta olması gerçekten dikkat çekici. Biyonik bağlantı yapısıyla doğal hareketleri taklit edebildiği belirtilmiş.

Özelleştirilebilir bir dış kısmı var. Yani telefon kılıfı değiştirir gibi onu kendinizin istediği hâle sokabileceksiniz. Yalnızca hareket değil, etkileşim özellikleri de öne çıkıyor. Ona özel bir uygulama, kumanda, AR/VR arayüzleri gibi birden fazla kontrol desteğiyle komutları anlayıp yanıtlayabiliyor. Ayrıca çevresini tanımasını ve tepki vermesini sağlayan bir mikrofon ve kamera sistemi bile var. Yani bir robotta ne ararsanız Sparky’e eklenmiş.

Teknik detaylarına inecek olursak dokunmatik sensör, kamera, ekran, SD kart yuvası, USB portu, kulaklarında kişiselleştirmeler için düğmeler gibi detayları var. Ayrıca 45 dakikadan uzun bir çalışma süresi sunacağı ve 300 gramlık yük kapasitesiyle geleceği ifade edilmiş. Sparky, Linux’ta çalışıyor ve C, C++ ve Python programlama desteği sunuyor. Bu da onun geliştiriciler tarafından kullanılabilecek bir platform olabileceği anlamına geliyor.

Ocaktaki CES 2025'te de sergilenen Sparky, şirketin açıklamalarına göre mayıs veya haziran civarında piyasaya sürülecek. Fiyatı açıklanmadı ancak tahminler 500 ila 600 dolar arasında olacağı yönünde.