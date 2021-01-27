Google, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı çevrimdışı çeviri yapma özelliğini, Lens kullanıcılarının hizmetine sundu. Kullanıcılar, uygulamanın son sürümünde çeviri yapmak istedikleri dillere ait veri paketlerini indirerek, internet bağlantıları olmadığı zaman da çeviri yapabiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın oldukça etkili ancak pek çok kişi tarafından bilinmeyen uygulaması "Lens"e yeni bir özellik geldi. Google, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı çevrimdışı metin çeviri özelliğini, nihayet kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Böylelikle bir Google Lens kullanıcısı, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan metin çevirisi yapabilecek.

Google Lens'in çevrimdışı çeviri özelliğini kullanabilmek için, kullanacağınız dillere ait içerik paketlerini manuel olarak indirmeniz gerekiyor. Böylelikle Google tabanındaki tüm dillere ait veriler yerine, sadece kullanılacak dillerin verileri indirilmiş oluyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan özellik, kullanıcılara ulaşmaya başlayan güncellemelerle kullanılabilir hale geliyor.

Google Lens'in yeni özelliği işte böyle görünüyor

Google Lens'in çevrimdışı çeviri özelliğini kullanabilmek için, uygulamayı açtıktan sonra "Çevir" menüsüne ulaşmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan ekranda da yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, dillerin yanına bir indirme butonunun eklendiğini fark edeceksiniz. İşte işinize yarayacak olan dil paketlerini indirerek, internet bağlantınız olmadığı zamanlarda da çeviri işlemi yapabileceksiniz.

Çevirmek istediğiniz dillere ait veri paketlerini indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey, telefonunuzun kamerasını kullanarak bir metni taratmak. Uygulama otomatik olarak çeviri işlemini gerçekleştiriyor ve böylelikle de işlerinizi, çok hızlı bir şekilde halledebilmiş oluyorsunuz. Yaptığımız kontrollere göre Google Lens'in çevrimdışı çeviri özelliği, Türkiye'deki kullanıcılara da sunulmuş durumda. Eğer söz konusu özelliği bulamazsanız, uygulamanın son sürümünü kullandığınızdan emin olmanızda fayda var.