Google, Ekran Paylaşırken Bildirimlerin İçeriğini Gizleyecek

Google, Meet için duyurduğu yeni özellik ile ekran paylaşımı sırasında web bildirimlerinin içeriğini gizleyeceğini açıkladı. Söz konusu özelliği değiştirmek yöneticilerin kontrolünde olmayacak.

Koronavirüs pandemisinin evden çalışma ve uzaktan eğitim uygulamasını zorunlu kılmasıyla birlikte ekran paylaşımı özelliği, daha önce hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Çalışanlar ya da öğretmenler, gerek projelerini sunmak gerekse eğitimi sürdürmek için uygulama fark etmeksizin bilgisayar ekranlarını paylaşmak durumunda kaldılar.

Ancak bilgisayarlarımız yalnızca eğitim ya da iş için kullandığımız cihazlar olmadığından ekran paylaşımları sırasında ufak tefek kazalar ya da dikkat dağıtan unsurlar da ortaya çıkabiliyor. Bu dikkat dağıtan unsurların başında bildirimler geliyor ve Google, en azından kendi uygulamaları için bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.

Google, yöneticilerin dahi bildirimlerin içeriğini görmesine izin vermeyecek

Resmi blogunda yeni bir yazı paylaşan Google, artık ekran paylaşımı açık olduğunda Chrome’un web bildirimlerinin içeriğini otomatik olarak gizleyeceğini açıkladı. Google Chat, e-posta ve üçüncü taraf web sitelerinden gelen bildirimlerinin bu güncellemeye dahil olduğunu ifade eden Google, ekran paylaşımı durdurulduğunda ise sessize alınan tüm bildirimlerin görüntüleneceğini belirtti.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu özellik, Google Meet’teki ekran paylaşımı özelliği için geçerli olacak. Bu özellik için yönetici kontrolünün bulunmadığının altını çizen Google, yeni özelliğin 25 Ocak itibarıyla yayınlandığını ancak tüm kullanıcılara ulaşmasının 3 günü bulabileceğini belirtiyor.