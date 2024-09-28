Google, çevrim içi atlası Google Earth'e bomba bir özellik ekledi. Kullanıcılar artık, inceledikleri bölgelerde zaman yolculuğu yapabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Earth hizmetine bomba bir yenilik ekledi. Bu yeni özellik, Google Earth kullanıcılarının zamanda yolculuk yapmalarını sağlayacak.

İlk kez 2001 yılında yayımlanan Google Earth, o dönemden beri oldukça ilgi çekici özelliklerle güncellendi. Tabii gezegenimiz de bu süre içerisinde oldukça değişti. Bunun farkında olan Google da Earth hizmetine bir zaman makinesi özelliği ekledi. Bu yeni özellik, bir bölgenin yıllar içerisinde nasıl değiştiğini izlemenizi sağlayacak.

Google Earth'ün yeni özelliği böyle görünecek:

Yukarıdaki görüntüde de görebileceğiniz üzere; Google Earth'ün yeni özelliğini denemek istediğinizde bölgeden alınan uydu görüntülerinin sunumlarıyla karşılaşacaksınız. Böylelikle bir bölgenin yıllar öncesinde nasıl göründüğüne şahitlik edebileceksiniz. Google'a göre bazı bölgelerdeki eski görüntüler, 80 yıl öncesine dayanıyor.

Bu arada; Google Street View hizmetinde de bir güncelleme olduğunu belirtelim. Şirket, tam 80 ülkedeki Street View görüntülerini güncellediğini açıkladı. Ayrıca Bosna-Hersek, Namibya, Lihtenştayn ve Paraguay için de Street View hizmeti aktif edildi. Eğer oturduğunuz yerden yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız bu yeni ülkelere göz atabilirsiniz.