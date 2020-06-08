Google Mesajlar'a Arama Çubuğu Özelliği Geliyor

Arama devi Google, bünyesinde yer alan birçok uygulamadan bir tanesi olan Mesajlar için yeni bir güncellemenin beta aşamasında. Yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın üst kısmına arama çubuğu geliyor.

Google Mesajlar uygulamasına, yeni güncelleme kapsamında arama çubuğu geliyor. Şu an beta aşamasında olan bu güncellemenin yakın bir zaman içerisinde daha geniş kullanıcı kitlelerinin de kullanımına sunulması bekleniyor. Gmail ve diğer Google uygulamalarında bulunan bu özellik, şimdi de Mesajlar’a geliyor.

Google Mesajlar uygulamasını Google Play Store üzerinden indirebiliyor olsanız da bu özellik şu an için tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Uygulamanın aldığı son güncelleme RCS (Zengin İletişim Servisleri) etrafında şekillenmişti. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar iMessage’da olduğu gibi ifadeler bırakabiliyorlardı.

Neler değişecek?

Daha öncesinde ekranın üst tarafında beyaz bir başlık çubuğu yer alıyordu. Uygulama, daha sonrasında sağ tarafta bulunan bir arama butonu getirmişti ancak yeni sürümle birlikte üstte bulunan çubuk, arama fonksiyonu şeklinde çalışacak.

Güncellemeyle gelecek olan bu değişiklik, çok büyük bir şey gibi gözükmese de bazı kullanıcılar tarafından istenen bir özellikti. Google, iMessage uygulamasıyla rekabet edebilmek için Mesajlar uygulamasında sürekli olarak geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Ayrıca çıkartma önerilerinin de uygulamaya ekleneceği duyurulmuştu.

Peki, bu güncelleme nasıl edinilebilir? Yeni özellik, haziran ayında dağıtılmaya başlanan Mesajlar 6.2 Beta sürümünde yer alıyor. Özelliği hemen kullanmak istiyorsanız Google Play Store’un Beta Test Program’ına katılabilir ve güncellemenin sizlere gönderilmesini bekleyebilirsiniz ancak güncellemenin beta aşamasına gelinmiş olması yakın bir zamanda tüm kullanıcılara bu özelliğin gönderileceği anlamına geliyor. Kararlı sürümü bekleyerek stabil bir deneyim yaşayabilirsiniz.