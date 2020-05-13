Google'ın birkaç aydır Mesajlar uygulamasının beta sürümünde test ettiği emoji özelliği, kararlı sürüme geldi. Şu an için sadece kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilen bu özellik, kullanıcı parmağını bir mesajın üzerinde basılı tuttuğunda 7 emojiden birini göndermesini sağlıyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından geliştirilen "Mesajlar" isimli uygulamanın beta sürümüne önemli bir yeniliğin geldiğinden bahsetmiştik. Bu özellik kapsamında parmağını kendilerine gönderilen bir mesajın üzerine basılı tutan kullanıcılar, yeni bir alt menü ile karşılaşıyorlar ve bu ekranda sadece o mesaja özel çeşitli emojiler seçebiliyorlardı. Görünüşe göre bu özellik, artık kararlı sürümde test ediliyor.

Reddit'te ortaya çıkan bilgiler, Google'ın çok ama çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi için bu özelliği kullanıma sunduğunu ortaya koyuyor. Böylelikle bazı kullanıcılar, Google Mesajlar'ın yeni özelliğini kullanmaya başlamış durumdalar. Kararlı Google Mesajlar sürümünde test edilmeye başlayan emoji özelliğinin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenmesi olası.

Google Mesajlar uygulamasının emoji özelliği böyle görünüyor

Google Mesajlar'a gelen yeni emoji özelliği, aslına bakacak olursak Apple'ın iMessage, Microsoft'un Skype, Facebook'un Messenger ve daha pek çok mesajlaşma uygulamasında bulunuyordu. Bu nedenle Google'ın geç de olsa rakiplerine yetiştiğini söyleyebiliriz.

Google Mesajlar'ın yeni özelliği sadece RCS yani Zengin İletişim Servisi kapsamındaki mesajlaşmalarda kullanılabiliyor. Geleneksel SMS mesajlarında ise böyle bir özelliğe yer verilmiyor. Ayrıca tüketicilerden gelen bildirimlere göre bu özellik, Google Mesajlar'ın web sürümünde de bulunmuyor. Ancak her şeye rağmen bu özellik, kısıtlı bir kullanıcı kitlesi için de olsa hizmete girmiş durumda ve ilerleyen günlerde bu özelliğin kapsamının genişlemesi bekleniyor.