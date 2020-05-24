Google, uzun zamandır iMessage ile olan rekabetinde bir adım geride duran RCS mesajları için uçtan uca şifreleme özelliği getirmeye hazırlanıyor. Google Messages'ın yeni sürümü olması beklenen 6.2'de uçtan uca şifreleme olacağı belirtiliyor ancak ayrıntılar henüz belli değil.

Yıllardır SMS ve MMS gibi mesajlaşma türlerine alternatif olarak kullanılan RCS mesajlaşma, bir yandan da Apple'ın iMessage'ına da rakip olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, iMessage'ın yapıp da RCS mesajlaşmanın yapamadığı çok önemli bir şey var: uçtan uca şifreleme. Uçtan uca şifreleme, çok basit bir biçimde, sizin yolladığınız mesajın şifrelenerek yalnızca alıcının cihazında deşifre edilebilmesi ve okunabilmesini sağlıyor. Yani, mesajlarınızı üçüncü bir tarafın dışarıdan müdahalesiyle okunması mümkün olmuyor.

9to5google ekibi, Google Messages'ın yeni sürümü olan 6.2'nin kodlarını gördü. Bu kodlarda görülen 12 yeni string'de uçtan uca şifrelemeye atıf yapılıyor. Şimdilik, uçtan uca şifrelemeyi kullanmak için neyin gerekli olduğuna dair ayrıntılar bilinmiyor. Akla gelen ilk olasılık, mesajlaşan kişilerin ikisinde de Google Messages uygulamasına sahip olmasının gerekmesi ancak bu durum daha fazla uygulamanın destek almasıyla birlikte değişebilir.

Güçlü bir internet bağlantısı gerekecek

Bununla birlikte, şu ana kadar bildiğimiz tek şey, uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşma için hem göndericinin hem de alıcının güçlü bir internet bağlantısına sahip olmasının gerektiği. Eğer mesajlaşanlardan birinin internet bağlantısı zayıf olursa, Google Messages bir geri çekilme yöntemi olarak size mesajın SMS veya MMS yoluyla iletilmesini teklif ediyor. Elbette bu yöntemi onaylamadan önce uygulama size SMS ve MMS yoluyla iletimin uçtan uca şifrelenmediğini de hatırlatıyor.

Tüm bunların yanı sıra, görünen o ki Google Messages uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlarınıza yönelik ekstra güvenlik önlemleri de almaya hazırlanıyor. Örneğin, mesajlarınızı görmeye izni olan diğer Android uygulamalarının şifrelenmiş mesajlarınızı görmeye izni olup olmadığını ayarlayabileceksiniz. Bunun yanı sıra, konumunuzu paylaşacağınız zaman mesajlarınızın şifrelendiği de size hatırlatılacak.

Her şeye rağmen, RCS mesajlaşmaya uçtan uca şifreleme özelliğinin gelmesi için biraz daha beklememiz gerekecek. Google'ın ise hem günlük kullanıcıların mesaj tepkileri hem de güvenlik kaygıları duyanların istediği şifreleme gibi özellikler konusunda RCS'i iMessage'ın gerçek bir rakibi haline getirmek istediği açık.