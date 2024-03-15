Minecraft için "Minecraft Marketplace Pass" isimli yeni bir abonelik paketi duyuruldu. 150'den fazla içeriğe ev sahipliği yapan bu paket, an itibarıyla Türkiye'de de erişime açılmış durumda.

En çok satan oyunlar listesinin başında gelen Minecraft ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İlk kez 2011 yılında yayımlanan bu oyun için, yeni bir aylık abonelik programı oluşturuldu. "Minecraft Marketplace Pass" olarak isimlendirilen bu abonelik paketi, Minecraft tutkunlarının çok işine yarayacak. Çünkü oyuncular, bu abonelik paketi ile sayısız Minecraft içeriğine ekstra ödeme yapmak zorunda kalmadan ulaşabilecekler.

Minecraft Marketplace Pass, 150'den fazla içeriğe ev sahipliği yapan, oldukça geniş bir kütüphane. Bu abonelik paketini satın alan oyuncular, farklı Minecraft dünyalarına, mash-up ve dış görünüş paketlerine erişebilecekler. Üstelik geliştirici ekip, bu kütüphaneye her ay yeni içerikler de ekleyecek. Tabii bazı içerikler de kaldırılacak. Böylelikle oyuncular, sürekli aynı içerikleri oynayıp, sıkılmamış olacaklar.

Minecraft Marketplace Pass Türkiye'de de erişime açıldı

Minecraft Marketplace Pass, an itibarıyla Türkiye'de de erişime açılmış durumda. Küresel fiyatı 3,99 dolar olarak açıklanan paket, Türkiye'de 125,21 TL karşılığında satın alınabilecek. Aboneliği hemen satın almak isteyen oyunseverler, buradaki bağlantıyı kullanabillirler.

Son olarak; bu abonelik paketi ile ilgili bazı uyarılarda bulunalım. Hâlihazırda satın almış olduğunuz Minecraft DLC'leri, bu abonelik kapsamında da sunulmaya başlamış olabilir. Oyuncu, böylesi bir durumda satın aldığı DLC'yi hesabında saklamaya devam edecek. Ayrıca Minecraft Marketplace Pass ile kullanıma sunulan bir DLC'yi çok sevmiş olabilirsiniz. İsterseniz o DLC'yi yine satın alıp, kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebileceksiniz. Yani bu konuda herhangi bir kısıtlama olmayacak.