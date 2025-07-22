Google DeepMind, Gemini'ın üst düzey mantık yürütme ve derin düşünme yeteneklerine gelişmiş bir versiyonunun Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya alabilecek seviyeye ulaştığını açıkladı. Ayrıca OpenAI da bir modelinin bu seviyede olduğunu açıkladı.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da gelişerek bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu konuda en öne çıkan şirketlerden biri de şüphesiz Google ve OpenAI idi. Şimdi ise her iki şirketten yapay zekâ modellerin ne kadar yüksek seviyelere çıkabildiğini gösteren açıklamalar geldi.

Google'ın yapay zekâ departmanı DeepMind tarafından paylaşılan gönderiye göre derin düşünme yetenekleri Gemini Deep Think’in gelişmiş bir versiyonu, 2025 Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya alacak seviyede performans göstermeyi başardı. Öte yandan bir diğer yapay zekâ devi OpenAI'dan da benzer bir başarı geldi.

Gemini, 42 üzerinden 35 puan alarak altın madalya seviyesine ulaştı

Üst düzey mantık yürütme ve derin düşünme becerilerine sahip olan gelişmiş Google Deep Think yapay zekâ sistemi, Matematik Olimpiyatları’ndaki 42 toplam puandan ∫ başardı. Bu da 6 problemin ∫ anlamına geliyor ve altın madalya seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bu, yapay zekâ sistemlerinin sadece bir yılda ne kadar geliştiğinin göstergesi. Öyle ki geçtiğimiz sene yine Google’ın geliştirdiği AlphaProof ve AlphaGeometry 2 sistemleri 28 puan alarak ∫ seviyesine çıkabilmişti. Google yetkilileri, Gemini’ın performansını “hayranlık uyandırıcı” olarak nitelendirirken çözümlerinin kolay anlaşılabilir, net ve kesin olduğunu belirtti.

Önceden bu tarz problemlerin yapay zekâ modelleri için özel dillere çevrilmesi gerekiyordu. Ancak Gemini’ın bu versiyonunda böyle bir durum yaşanmadı. Öyle ki model, doğal dilde faaliyet göstererek direkt problem tanımları yoluyla 4,5 saat içinde çözümleri yapabildi. Ayrıca “paralel düşünme” isimli yeteneğini de kullandı. Bu, onun farklı çözüm yollarını aynı anda düşünebilmesine olanak tanıyor. Google’ın Gemini’ın bu versiyonunu matematikçiler başta olmak üzere sınırlı sayıda kullanıcıda yakında test etmeye başlayacağını belirtelim. Sonrasında ise AI Ultra abonelerine sunulması planlanıyor.

OpenAI modeli de altın madalya seviyesine ulaştı

Öte yandan ChatGPT geliştiricisi OpenAI'dan da benzer bir açıklama geldi. Şirket, bağımsız olarak gerçekleştirilen testlerde, ismi açıklanmayan "deneysel bir modelinin" 6 sorudan 5'ini yanıtlayarak altın madalya seviyesine ulaşmayı başardığını ifade etti. Google'ın modeli resmî olarak yarışmaya girip komite tarafından değerlendirilirken OpenAI'ın modeli, olimpiyatlarda madalya kazanmış 3 bağımsız kişi tarafından değerlendirildi.