Google'ın, satın alınabilir bir telefon hedefiyle ürettiği Pixel 3 Lite'a dair yeni bilgiler sızdırıldı.

Google Pixel 3 Lite ile ilgili yeni sızıntı haberler ortaya çıktı. Yeni sızıntıların kaynağı ise bir kılıf üreticisi. Bu tarz şirketlerin, cihazların son versiyonlarına erişimi oluyor veya kaynaklarını boşa harcamamak için cihazın boyutlarına dair bilgileri oluyor.

Yeni sızıntılara göre, cihazın genel olarak tasarımı, çene hizası oranları ve ekran çerçeveleri önceden çıkan sızıntı haberlerle aynı. Arkada bir adet kamera ve parmak izi okuyucu yanlarda ise güç düğmesi ve ses açma/kapama tuşu bulunuyor. Üstte 3.5mm ‘jack’ girişi altta ise ızgara ve Type-C girişleri bulunuyor.

Bir kesinlik bulunmamakla birlikte, cihazda tek renk –siyah- seçeneği olacak, önde ise iki adet selfie kamerası bulunacak. Bundan önceki en sık söylenen dedikodular ise selfie kamerasının tek olacağı yönündeydi. İddialara göre Google’ın Lite cihazıyla ilgili hedefi kaliteli bir fotoğraf deneyimi sunan satın alınabilir bir cihaz.

Pixel 3 Lite’a dair kesin olarak bilinen şey ise 5.5 inçlik bir ekranının olacağı. Yeni cihazın büyüklüğü 151.3 x 70 x 8.2 mm olacak, kalınlığı ise kamera çıkıntısıyla birlikte 9 mm’yi bulacak. HD+ çözünürlük kalitesine sahip olacak olan telefonun, uzunluğu ise 18.5:9 oranında olacak. Telefonun içinde, Snapdragon 670 yonga seti, 4GB RAM, 32/64GB dahili depolama ve 2915 mAh değerinde batarya bulunacak.

Pixel 3 Lite XL, 6 inç ekrana, Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak ve Pixel 3XL’dan biraz daha ufak olacak. Asıl önemli fark ise çentiğin olmayacak olması. Ayrıca yonga seti olarak Snapdragon 710 kullanacak ve batarya kapasitesi biraz daha fazla olacak. Kamerada ise değişiklik beklenmiyor.