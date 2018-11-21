Google Pixel 3XL'nin Android Q'lu Geekbench Puanı Belli Oldu

Android kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi Android Q'lu Google Pixel 3XL'nin Geekbench puanı ortaya çıktı.

Google başta olmak üzere birçok telefon üreticisi, cihazlarına Andorid Pie güncellemelerini göndermeye başladı. Android Pie haziran ayında duyurulduktan sonra ekime kadar yayılarak dağıtılmıştı, şimdi ise gözler Android Q’da.

Şimdilik gelecek olan bu yeni sürümün tam adını bilmiyoruz fakat Mountain View şirketi yeni işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı bile. Google Pixel 3XL’nin Android Q işletim sistemli Geekbench puanı ortaya çıktı. Alfa sürümü ise test aşamasında.

Listenin kalanı, Qualcomm yonga seti ve 4GB RAM gibi tanıdık şeyleri açıklayarak devam ediyor. Puanları ise normal denilebilecek düzeyde.

Şu an Android Q ile ilgili bir şeyler öğrenmek için çok erken. Geçen hafta Google, Android Pie ile değişecek olan cihazların daha hızlı bir güncelleme platformları olması gerektiğini söyledi. Böylelikle geliştiriciler, gelecekte işletim sistemi güncellemeleri için daha çabuk hazırlanabilecek.