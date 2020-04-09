Google Pixel 4a Çok Yakında Satışa Çıkabilir

Daha önce hakkında pek çok paylaşım gördüğümüz Google Pixel 4a'nın yeni bir görseli ortaya çıktı. Bu görsel gerçekse Google’ın yeni akıllı telefonu çok yakında mağazalardaki yerini alacak.

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 4a için yıl içerisinde pek çok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialar ve sızıntılar sayesinde telefonun fiyat aralığı ve muhtemel özellikleri konusunda az çok bilgi sahibi olmuştuk.

Görünüşe göre Google, telefonu satışa sunmaya tahmin edilenden daha yakın. Sadece davet üzerine katılım sağlanabilen Pixel Facebook topluluğunda, Pixel 4a’ya ait olduğu belli olan bir fotoğraf paylaşıldı.

Google Pixel 4a yakında geliyor:

Her zaman için resmi olarak duyurulmamış ya da hakkında açıklama yapılmamış görsellere ve iddialara şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Yine de söz konusu cihaz bir Google Pixel ve bu cihazların geçmişi ilginç sızıntılarla dolu. Örneğin Pixel 3a, satışa çıkmadan tam 8 ay önce ortaya çıkmıştı.

Görsellerde Google Pixel 4a kutusunu görüyoruz. Kutu da bir taşıma ambalajının içinde yer alıyor. Kutu üstünde yer alan fotoğraflarda da Pixel 4a’nın arka kamerasını ve yan panelini görebiliyoruz. Topluluğa baktığımızdaysa görüntülerin kaynağının Vietnam’da bulunan bir üye olduğu anlaşılıyor. Daha önce de Google’ın akıllı telefon üretimini kısmen Vietnam’a kaydırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

Pixel 4a’nın mayıs ayında çıkması bekleniyor:

Pixel 4a’nın çıkışının daha önce Pixel 3a örneğinde de olduğu gibi mayıs ayında gerçekleşen Google I/O etkinliğinde olması bekleniyor. Bu etkinlik geleneksel olarak mayıs ayında gerçekleştiriliyordu ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle etkinlik ertelendi.

Bu durumda Google, dijital ortamda bir etkinlikle telefonu tanıtabilir. Daha önce başka markaların da tanıtımları için benzer bir yol izlediğini görmüştük. Google da bu akımı devam ettirebilir. Daha önce ortaya atılan iddialara göre telefonda Snapdragon 730 işlemci bulunacak. Ekranın ön tarafında bir kamera deliği yer alacak. Arka tarafında bir parmak izi okuyucu bulunacak olan telefonun 3,5 mm kulaklık girişi de olacak.