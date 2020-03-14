Google Pixel 4a'da UFS 2.1 Depolama Tercih Edilecek

Pixel 3a ile ilk kez orta segmentte bir Pixel modeli piyasaya süren Google, bu seriyi önümüzdeki günlerde Pixel 4a ile devam ettirecek. Son gelen bilgilere göre Google Pixel 4a, UFS 2.1 depolama teknolojisine sahip olacak.

2018 yılında düzenlenen Google I/O etkinliğinde ilk orta sınıf Pixel akıllı telefonlarını tanıtan Google, Pixel 3a ve Pixel 3a XL cihazlarının özellik ve fiyatlarıyla kullanıcıların gönlünde taht kurmuştu. Kamera ve yazılım özellikleriyle dikkat çeken bu cihazlar, Pixel 3 ve Pixel 4 serisi arasındaki geçişi sağlamıştı. Google, şimdiyse Pixel 4 ve Pixel 5 arasındaki geçişi sağlayacak Pixel 4a üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yazılım devinin yakın zaman içinde tanıtmasını beklediğimiz Pixel 4a, beklendiği şekilde Pixel 3a'nın devamı olacak. Bilindiği gibi Pixel 3a; Snapdragon 670 işlemciye, 4 GB RAM'e, tek arka ve ön kameraya, FHD+ AMOLED ekrana ve 64 GB eMMC depolamaya sahip bir cihazdı. Bazı özellikleri belli olan Pixel 4a'nın depolama kısmında sunacağı hız görünüşe göre Pixel 3a'yı geride bırakacak.

Google Pixel 4a, UFS 2.1 depolama ile gelecek:

TecnoLike Plus isimli YouTube kanalı tarafından XDA-Developers'a gönderilen yukarıdaki ekran görüntüsünün, Google Pixel 4a'nın önyükleme ekranı olduğu belirtiliyor. Görüntüde yer alan “Ufs: 64GB SKHynix” satırıysa cihazda kullanılan depolama yongasının SK Hynix 64GB UFS 2.1 H9HQ53AECMMDAR-KEM olduğuna işaret ediyor.

UFS 2.1 depolama teknolojisi, Google Pixel 4a'ya dosya aktarımları için daha yüksek okuma/yazma hızı ve daha verimli güç tüketimi gibi nitelikler kazandıracak. Aynı zamanda kullanıcılar, bu teknoloji sayesinde cihazlarındaki uygulamaları çok daha hızlı bir şekilde açabilecekler.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Google Pixel 4a'nın fiyatı Evan Blass tarafından açıklanmış ve cihazın 399 dolar (vergiler hariç 2.472 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtilmişti. Tabii bu fiyatın ve iddia edilen özelliklerin gerçek olup olmadığını görmek için resmi açıklamaları beklememiz gerekecek.