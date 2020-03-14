Google Pixel 5, Gerçek Bir Amiral Gemisi Olmayabilir

Akıllı telefon üreticileri, her yıl amiral gemisi akıllı telefon serilerinde en güçlü ve en güncel donanımlarla karşımıza çıkıyor ancak Google, yeni cihazı Pixel 5'te bu stratejiyi uygulamayabilir. Keşfedilen bir kamera yapılandırma kodu, Pixel 5'in gerçek bir amiral gemisi olmayabileceğini gösteriyor.

Akıllı telefon sektörüne Nexus ile giriş yapan, ardındansa Pixel serisiyle kaşımıza çıkan Google, bugüne kadar oldukça başarılı cihazlar üretti. Donanımdan çok yenilikçi yazılım özellikleriyle öne çıkan Pixel modelleri, dünya genelinde birçok kullanıcı tarafından beğeniyle karşılandı. Pixel modellerinde en güncel yonga setlerini kullanarak diğer akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi modelleriyle rekabet edebilecek telefonlar ortaya koyan Google, görünüşe göre artık bu stratejisinde değişikliğe gidecek.

9to5Google'ın keşfettiği 'photo_pixel_2020_config' adındaki kamera yapılandırma kodu, yazılım devinin strateji değişikliğine gittiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi modeli Pixel 4 için 'photo_pixel_2019_config' şeklinde bir isimlendirme tercih eden Google'ın yeni dosya isminin Pixel 5'e işaret ettiği düşünülüyor. Pixel 5'in gerçek bir amiral gemisi olmayacağını düşündürense kodda yer alan yonga seti bilgisinin Qualcomm Snapdragon 765G olması.

Snapdragon 765G, 5G desteği sunuyor ancak Qualcomm'un en güçlü işlemcisi değil:

Bilindiği üzere Qualcomm’un şu anda en güncel ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 865 ancak görünüşe göre Google, Pixel 5'te bu donanım yerine Snapdragon 765G'i tercih edecek. Google'ın neden böyle bir hamle yaptığı bilinmiyor ancak diğer şirketlerin amiral gemisi cihazlarının fiyatlarının oldukça yüksek olmasından dolayı daha düşük donanımlı bir cihazın daha çok satacağı düşünülmüş olabilir.

Elbette kodda rastlanan bu bilginin resmi olmadığını da belirtelim. Dolayısıyla Google Pixel 5'in nasıl bir cihaz olacağını görmek için resmi açıklamayı beklemekten başka seçenek görünmüyor. Bu noktada Google Pixel 5'ten önce Pixel 4a'yı göreceğimizi de hatırlatalım zira bu cihaz, hem fiyatıyla hem de özellikleriyle Pixel 4 ile Pixel 5 serisi arasında geçiş sağlayacak. Son gelen bilgilere göre Pixel 4a, 399 dolar (vergiler hariç 2.472 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Cihazın çıkış tarihiyse henüz netlik kazanmış değil.