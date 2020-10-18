Google Play Store, İndirme Sayılarında Apple'ı Üçe Katladı

2020'nin yaradığı şirketlerden bir tanesi Google oldu. Teknoloji devi, yılın üçüncü çeyreğinde mağaza indirmelerinde rakibi Apple'ı 3'e katlamayı başardı. Ayrıca Google Play indirmeleri bir önceki yıla göre %30'luk bir artış yaşadı.

2020, dünya genelinde birçok ülke ve milyarlarca insan için oldukça zor geçiyor. Ancak bazı şirketler bu seneyi en az hasarla atlatmayı başarabiliyor. Bu şirketlerden bir tanesi de teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden Google.

Sensor Tower tarafından yayınlanan son raporda, bu yılın üçüncü çeyreğindeki uygulama mağazası indirme rakamları ortaya çıktı. Google, senenin üçüncü çeyreğinde indirme rakamlarında Apple'ı üçe katlayarak geride bıraktı.

Play Store indirmeleri App Store'u üçe katladı

Sensor Tower tarafından yayınlanan rapora göre senenin üçüncü çeyreğinde, Google Play Store 28,2 milyar indirmeye sahipken aynı dönemde Apple'da bu oran 8,2 milyarda kaldı. İnsanların, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle evde kalması uygulama indirmelerine de yansıdı. Toplamda Play Store'dan 80,6 milyar uygulama indirilirken App Store'da bu sayı 26,6 milyar olarak gerçekleşti.

Play Store'un bu başarısının arkasındaki sebeplerden bir tanesi de 2,7 milyon uygulama ile en büyük uygulama portföyüne sahip platform olması ki burada da bir öğrenci çeyreğe göre %5,85'lik bir artış yaşandığı görülüyor. Uygulama dağılımına bakıldığında %13,49'unu oyunlar oluşturuyor ve onu sırasıyla %9,11 ile eğitimle ilgili indirmeler, %6,95 ile işle alakalı indirmeler takip ediyor. Ayrıca Google Play Store'un geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %30,3'lük bir artış yaşadığı görülüyor. Apple'da ise bu artış %2,5 seviyelerinde kalıyor.

Tabii ki bu verileri değerlendirirken işletim sistemlerinin kullanıcı sayılarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. GlobalStatus'ün verilerine baktığımız zaman dünya üzerindeki Android kullanıcı kitlesi toplam kitlenin %74,43'lük bir bölümünü oluştururken iOS işletim sistemine sahip cihazlar ise pastadan %24,99'luk bir pay alıyor. Tüm bunların yanı sıra uygulama mağazalarındaki uygulama sayılarını da kıyaslayacak olursak, Google'ın 2,7 milyonluk uygulama mağazasına karşı App Store'un mağazasında 1,82 milyon uygulama bulunuyor.