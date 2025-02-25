Google ile Qualcomm iş birliğine gitti. Bu ortaklık kapsamında yeni Snapdragon çipleriyle Android telefonlara 8 yıla kadar güncelleme desteği sunulabileceği ifade edildi.

Akıllı telefon deyince akla en önce gelen şirketlerden olan Google ile Qualcomm, tarihi bir açıklama yaparak iş birliğine gittiklerini duyurdu. Bu ortaklık, özellikle kullanıcıları çok sevindirecek sonuçlara yol açacak.

Öyle ki Qualcomm, şu anki birçok amiral gemisi Android telefonda gördüğümüz Snapdragon 8 Elite ile başlayarak yeni çipleriyle üreticilere cihazlarda çok daha fazla güncelleme desteği sunma imkânı tanıyacak.

8 yıla kadar Android ve güvenlik desteği sunulabilecek

Açıklamaya göre iki şirketin ortaklaşa duyurduğu “program”, yeni çipleri kullanan telefonlarda 8 yıl üst üste Android yazılım güncellemeleri ve güvenlik güncellemeleri sunmak mümkün hâle gelecek. Qualcomm, bunun cihazda ve çipte herhangi bir değişiklik veya iyileştirme olmadan yapılabileceğini de eklemiş.

Tabii ki cihazlara ne kadar güncelleme desteği verecekleri yine üreticilere kalacak. Yani 8 yıla kadar verme imkânına sahip olsalar da isteklerine göre bu süreyi daha az tutabilecekler. Ancak artık çiplerin bu konuda sınırlandırıcı olduğunu söyleyemeyeceğiz.

Android 15 ile çıkan ve Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olan ilk telefonlar, bu programdan yararlanabilecekler. Qualcomm, bu yıl çıkacak yeni Snapdragon 8 ve 7 işlemciler de dahil önümüzdeki dönemde gelecek 5 nesilde bu desteğin devam edeceğini aktarmış. Eski çiplere ise gelmeyeceği belirtilmiş.

Şu an Samsung, amiral gemisi cihazlarında 7 yıl güncelleme desteği sunuyordu. Aynı şekilde Google’ın da bu civarda destek sunduğunu biliyoruz. Öte yandan Xiaomi’de ise 3-4 yıl civarında destek görüyorduk. Qualcomm ile Google arasındaki ortaklığın ardından bu konuda nasıl değişiklikler olacağını bekleyip göreceğiz.