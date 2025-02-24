Samsung'un büyük merakla beklenen orta segment telefonu Galaxy A56'nın tüm özellikleri ortaya çıktı.

Samsung meraklılarının tüm gözleri şu anda daha uygun fiyatlı modellere çevrilmiş durumda. Bunlar arasında belki de en çok dikkat çeken Galaxy A56 olacak. Ülkemizde de çok iyi satmasını beklediğimiz bu modelin martta gelmesini bekliyoruz.

2 hafta önce cihazın tasarımının sızdırıldığını görmüştük. Görüntüler, pil şeklinde kamera adası, delikli ekran gibi detaylarla geleceğini göstermişti. Şimdi ise cihazın tüm özellikleri ortaya çıktı.

Galaxy A56 neler sunacak?

Orta segmentin kralı olabilecek modelde, 6,7 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekranla karşılaşacağız. Yuvarlak köşeler ve delikli ekranı göreceğiz. Renk seçeneklerinin siyah, pembe, yeşil ve gri olacağı söyleniyor.

İşlemci tarafında Samsung’un orta segment yonga seti Exynos 1580 kullanılacak. Ona 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama eşlik etmesi planlanıyor. Cihazda IP67 dayanıklılık yer alacağı da belirtilmiş.

Arkada iPhone X’i andıran 3’lü kamera kurulumunda 50 MP’lik OIS destekli ana, 12 MP’lik ultra geniş ve 5 MP’lik telefoto kamera göreceğiz. Önde deliğe yerleştirilmiş 12 MP’lik selfie kamerası bizi karşılayacak. Cihazın 45W destekli 5000 mAh batarya ve Android 15 tabanlı One UI 7’yle geleceğini de ekleyelim.

Samsung Galaxy A56 muhtemel özellikleri