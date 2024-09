Tekelcilik yapmakla suçlanan Google, mahkemede kapalı ekosistemlerin daha güvenli olduğunu savundu.

Teknoloji devleri son yıllarda sık sık mahkeme salonlarında kendilerinin anti-tröst yasalarını çiğnemedikleri ve tekel oluşturmadıkları konusunda yetkilileri ikna etmeye çalışıyor. Google da reklam pazarında anti-tröst oluşturmadığına yetkilileri ikna etmek için güvenlik savunmasını öne çıkarıyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada Google, reklam teknolojileri pazarına girişlere engel olmakla ve pazarı domine etmekle suçlanıyor. Öte yandan Google ise kapalı ekosistemin kullanıcılar için daha güvenli olduğunu ifade ediyor. Benzer bir savunmayı daha önce Apple'dan kendi uygulama mağazasını savunurken de duymuştuk.

Google, yaptığının yanlış olduğunu düşünmüyor

Google, Adalet Bakanlığı tarafından pazardaki dominant gücünü kullanarak kullanıcıları kendi reklam ekosisteminde tutmak ve sektörün kuralları üzerinde kontrol sahibi olmakla suçlanıyor. Firmanın temsilcileri ise bu yöntemin aslında faydalı olduğunu ve dominasyonla bir ilişkisi olmadığını söylüyor. Firma, bu reklamların güvenilir partnerler tarafından verildiğini ve gerçek insanlar tarafından görüldüğünü belirtiyor.

Reklam Trafik Kalitesi Ürün Yöneticisi Per Bjorke, Google'ın güvenilmez internet siteleriyle her gün mücadele ettiğini belirtirken, günde 15 ile 20 bin arasında yayıncının Google araçlarına giriş yapmaya çalıştığını belirtti. Reklam tarafında her yıl tespit edilen şüpheli işlem sayısının da milyonlarla ifade edildiği belirtildi.

Google ayrıca reklam ekosistemini dışarıya açma fırsatı buldukları her seferinde güvenlik maliyetleri ile karşı karşıya geldiklerini ifade etti. 2010'ların başında dışarıdan reklam alma girişiminde bulunan Google, bu durumun dolandırıcılığa karşı önlem konusunda "köklü değişiklikler" ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. Google, reklamverenleri kontrol edemediğinide kötü niyetli aktörlerin daha sık kullanıcıların karşısına çıkacağını belirtti.

Google temel olarak daha güçlü olduğunda ve reklam verenler ve yayıncıların yerine karar verdiğinde bu durumun herkese faydalı olduğunu ifade etti. Geçmişte yer yer başarılı olan bu savunmanın Google için başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.