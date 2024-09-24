TikTok, kullanıcıların arama deneyimlerini zenginleştirerek Google'a rakip olacak.

Çin menşeli TikTok, son yıllarda Google ile rekabet edebilmek için Arama özelliğini tanıtmıştı. TikTok şimdi de arama sonuçları sayfasında reklamverenlerin hedeflenmesine olanak sağlayan Arama Reklam Kampanyası özelliğini duyurdu. Anahtar kelime tabanlı arama çözümü ile markaların arama sonuçlarında öne çıkması mümkün olacak.

TikTok'un arama sonuçları sayfasında hâlihazırda reklamlar bulunuyor ancak özellikle genç kullanıcıların Google yerine Instagram ve TikTok'u kullanması, bu mecrayı reklamverenler için çok daha önemli hâle getiriyor. TikTok'un araştırmalarına göre kullanıcıların %57'si arama işlevini kullanıyor. Kullanıcıların %23'ü ise uygulamaya girdikten sonraki ilk 30 saniyede bir arama yapıyor.

TikTok sonuçlardan memnun

TikTok'tan yapılan açıklamaya göre arama reklamları, ana akış sayfasındaki reklamlar ile birlikte kullanıldığında ortalama %20'lik bir dönüşüm artışı sağlıyor. Ayrıca bu reklamları gören kullanıcıların %18'inin de ilgili arama reklamını gördükten sonra etkileşime geçtiği ifade ediliyor.

TikTok Küresel Monetizasyon Ürünleri ve Çözümleri Başkanı David Kaufman, “TikTok, keşif için bir destinasyon ve kullanıcıların arama yapmak için geldikleri bir yerdir. Reklamverenlere, TikTok'un çok yönlü arama davranışlarına erişim sağlamak için yeni bir yol sunmaktan heyecan duyuyoruz. Kullanıcıların hem kasıtlı hem de tesadüfi olarak içerik keşfettiği bu ortamda, reklamverenlerin ek değer elde etmelerine yardımcı olmak için birlikte öğrenmek, büyümek ve inşa etmek için sabırsızlanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Arama Reklamları, şu an için ABD'de kullanılabilir durumda ve diğer pazarlarda da test ediliyor.