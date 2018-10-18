Android 9.0'ın 'Daima Açık' Ekranına Renk Geliyor

Android Pie, gelişiyle birlikte kullanıcı arayüzlerinde bazı değişiklikler olacak. Daima Açık ekranda yer alan bildirimler, yeni sürümle daha renkli olacaklar.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 için hazırlanmış Android çekirden sürümlerinin sızmasının ardından, Android Pie ile gelecek değişiklikler de belli olmaya başladı. Arayüzdeki en önemli değişikliklerden birisi, yeni gelecek olan karanlık tema. Samsung'un Project Treble yeniliğini gölgede bırakacak bu tema, Android Pie'ın getirdiği tek yenilik değil.

Android Pie ile birlikte artık sürekli gösterim ekranındaki semboller, etraflarını saran çemberden kurtulurlarken, yeni renklere de kavuşacaklar. Android Pie yüklü Galaxy Note 9 videosunda görüldüğü kadarıyla bu değişiklikler son güncellemenin bir parçası olacak. Ayrıca ekrandaki logolar, tarih ve saat ekranın ortasında olmayacak, kenara hizalanacaklar. Fontlar da Microsoft'un kullandıklarına benzeyen fontlarla değiştirilecek.

Şimdilik gözüken değişiklikler bunlar olsa da kesinleşmiş bir şey yok. Pie testlerinin ve betada yapılacak çalışmaların ardından Samsung büyük değişiklikler de yapabilir.