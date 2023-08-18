Google, Türkçe olarak da erişilebilen "Şeffaflık Merkezi" isimli yeni hizmetini kullanıma sundu. Bu merkez, kullanıcıların Google politikalarıyla ilgili bilgi almalarını, içerikler için bildirimde bulunmalarını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, tüm internet kullanıcılarını ilgilendiren bir işe imza attı. Şirket bugün itibarıyla, "Şeffaflık Merkezi" olarak isimlendirdiği yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkçe dil desteğine de sahip olan hizmet, kullanıcı deneyimini iyileştirecek gibi görünüyor. Özellikle de bilinçli internet kullanıcıları, Google'ın Şeffaflık Merkezi'ni çok sevecekler.

İnternette her gün binlerce içerik ile karşılaşıyoruz. Bunun kimisi reklam, kimisi ise makale veya video olarak karşımıza çıkıyor. Google'ın yeni Şeffaflık Merkezi, kullanıcıların tüm bu gördükleriyle ilgili bildirimlerde bulunmasını sağlıyor. Google Ads üzerinden gösterilen bir reklamın veya YouTube'da izlediğiniz bir videonun zararlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şeffaflık Merkezi aracılığıyla kolaylıkla Google'a bildirebileceksiniz.

Google'ın tüm hizmetleri için kullanılabilecek!

Google'ın Şeffaflık Merkezi'ndeki bildirim bölümü, sadece video veya reklamlar için kullanılmayacak. Kullanıcılar, Google Play Store'da tespit ettikleri bir uygulamayı, Google Arama üzerinden tespit ettikleri kötü amaçlı herhangi bir içeriği veya Google Haritalar hizmetindeki yanlışlıklarla ilgili bildirimlerde bulunabilecekler. Ayrıca eğer Google Arama'ya düşen kişisel bilginiz varsa ve bunları kaldırmak istiyorsanız da yine Şeffaflık Merkezi üzerinden işlem yapıp, takibini sürdürebileceksiniz.

Şeffaflık Merkezi'nin en önemli özelliği ihlal bildirimleri olsa da hizmetin başka özellikleri de var. Örneğin; bu hizmet üzerinden Google'ın ürün ve hizmet politikalarını tek tek inceleyebileceksiniz. Ayrıca Google şeffaflık raporları da yine bu merkez üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca Google'ın zararlı içeriklerle ilgili olarak bugüne kadar attığı adımları, mesela kaç reklamın veya URL'nin yasaklandığını görüntüleyebileceksiniz.

Google Şeffaflık Merkezi'ne buradan ulaşabilirsiniz.