Google, Sesten Sonra Yüz İle Tanımayı da Destekleyecek

Google'ın bir süredir Voice Match (ses eşleştirme) özelliğine benzer şekilde kullanılabilecek bir yüz eşleştirme özelliği üzerinde çalıştığı düşünülüyor.

Google, bir süredir kullanıcısının sesini tanıyan ve bu sayede medya ve mesajlar gibi özel verilere güvenli erişim sağlayan Voice Match özelliğini kullanıyor. Bu sayede Google Asistan kullanıcıları verdikleri sesli komutlarla özel verilerine kolayca ulaşabiliyor. Şimdi ise benzer bir özelliğin yüz tanıma ve eşleştirme şeklinde kullanıma sunulmak üzere geliştirildiği düşünülüyor.

xda'da yer alan habere göre Google, kullanıcının yüzünü tanıyan ve özel verilere erişimi kolaylaştıran yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Google'ın son güncellemesi olan 8.23.6.21 sürümünü telefonuna yükledikten sonra incelemeye başlayan bir kullanıcı, gelecek yeni 'Face Match' özelliğine dair bilgilere erişti. Bu bilgilere göre özellik tıpkı ses tanıma özelliğinde olduğu gibi kullanıcıya yüz tanıma ile belirli kolaylıklar sağlamak üzere geliştiriliyor.

Ancak özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil ve Google, özelliğin benzer yüz hatlarına sahip kullanıcılar için güvenlik açığı oluşturabileceğini belirtiyor. Bir süredir kendi 'Face ID' özelliğini kullanıma sunması beklenen Google'ın bunu ne zaman yapacağı belirsiz ancak yeni 'Face Match' özelliğinin atılan ilk adım olduğunu söylemek mümkün.