20. yıl dönümü için kullanıcılara özel bir şeyler sunmak isteyen Google, Street View aracılığı ile kullanıcıların Google'ın 20 yıl önce kurulduğu garajı ziyaret etmelerini mümkün kılıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, dün(27 Eylül) itibari ile 20. yaş gününü kutladı. Şirket, 20. yıldönümü için kullanıcılara bir sürpriz yaptı ve Google Street View kullanarak 20 yıl önce şirketin kurulduğu garajı orijinal hali ile ziyaret etmek imkanı tanıdı.

Google’ın bugün 1 trilyon dolara yaklaşan bir değere sahip olduğunu düşünürsek kuruluş yerinin çok daha ‘havalı’ olmadığını düşünebiliriz. Fakat şirket, kurulduğu günden bu yana günden güne büyüdü ve şu anda dünya çapında 85 bin çalışanı bulunuyor.

Google, Larry Page ve Sergey Brin tarafından 4 Eylül 1998 tarihinde kuruldu. Şirketin ana hizmeti olan arama motoru ise aynı yılın 15 Eylül tarihinde resmi olarak yayına alındı. Bu biraz tuhaf gelebilir çünkü şirket, kuruluş yıldönümünü 27 Eylül’de kutlamayı tercih ediyor.

Bizi 20 yıllık bir tarihe götüren Google Street View, Google logosunun belirlenmesinden Google arama motorunun ilk haline kadar pek çok şeyi gösteriyor. Söz konusu garaj, Kaliforniya'da Menlo Park'taki Santa Margarita Caddesi’nde yer alıyor.

Günümüzde 827 milyar dolarlık değeri ile Apple ve Amazon’un ardından dünyanın en büyük üçüncü şirketi konumunda bulunan Google, arama motorunun yanı sıra bulut hizmetleri, çevrimiçi bilgi paylaşımı ve reklam teknolojileri ile son derece kapsamlı bir şirket haline geldi.