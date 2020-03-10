Google Stadia Android’de 500 Bin İndirmeye Ulaştı

Google Stadia, 7 Kasım’dan bu yana Google Play Store’da yer alıyor. Platformun hizmet vermeye başlamasından yaklaşık 4 ay sonra Stadia indirme sayısı 500 bine ulaşmış durumda.

Google, akıllı telefonlardan bilgisayar oyunları oynamayı sağlayan servisi Stadia’yı geçtiğimiz yıl hizmete sokmuştu. Android için Stadia, yarım milyon indirmeyi geçti. Bu uygulama sayesinde Stadia üzerinden oyun oynanabiliyor, ayarlar kişiselleştirilebiliyor.

Uygulama kullanıcıları, Stadia kodunu girerek ve bir profil oluşturarak hizmeti kullanıyor. Ayrıca bu uygulama sayesinde gizlilik, veri kullanımı, performans, görüntü ayarları yapılabiliyor ve Google Asistan'a ulaşılabiliyor. Platformun web uygulaması telefonlarda kullanılabilse de bazı özelliklerden yoksun olmasıyla biliniyor.

Stadia uygulaması önemli bir eşiği geride bıraktı:

Uygulama ilk çıktığı dönemlerde 100 binin üzerinde indirmeye ulaşmıştı. Bu rakam hiç fena olmasa da Stadia, aylardır 500 bin indirme hedefine ulaşmaya çalışıyordu. Bu artışın arkasındaysa muhtemelen Stadia’nın 8 farklı Pixel modelinden sonra 19 Samsung, Razer ve ASUS telefon için de yayınlanması yer alıyor.

Gelen son güncellemeyle Stadia’da bazı önemli değişiklikler yapılmış ve görüntü kalitesi elden geçirilmişti. Ayrıca o güncelleme ile birlikte platformun geleceğinde YouTube yayını gibi özelliklerin olacağı gün yüzüne çıkmıştı.

Mobil uygulamaların indirme sayıları hiçbir zaman için doğru gösterge olarak kabul edilmiyor. Stadia’daysa bu rakamlar daha da güvenilmez bir hâl alıyor. Platformun 129 dolarlık Founder’s ve Premiere Edition paketleri bulunuyordu. Bu kullanıcılara ek olarak 3 aylık Buddy Pass ve diğer ücretsiz deneme teklifleri de bu sayıyı yükseltti.

Stadia’nın kullanılabildiği cihazlar ise şu şekilde:

Google:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Samsung:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8

Active Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Diğerleri:

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Razer Phone

Razer Phone II

Google Stadia hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunların geleceği, bilgisayar oyunlarının da akıllı telefonlarda oynanabileceği bir gelecekten mi geçiyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.