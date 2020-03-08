Google Stadia, God of War'un Yapımcısını Bünyesine Kattı

Bulut oyun platformlarının ilk örneklerinden Google Stadia, günümüzde yaşadığı düşüşten kurtulmak için God of War'ın yapımcısı Shannon Studstill'i bünyesine kattı. Shannon Studstill, Sony'den ayrılarak Stadia'ya geçiş yaptı.

Bulut oyun sistemlerinin ilk örneklerinden birisi olan Google Stadia, ilk duyurulduğu dönemlerde konsollar ve bilgisayarlar için bir tehdit yaratacakmış gibi görülüyordu. Fakat Google için işler yolunda gitmedi ve Stadia, çıkışından bu yana hiçbir parlak dönemi yaşayamadı.

Oyuncuların Google Stadia’yı seçmemelerinin nedenleri arkasında birçok etmen yatıyor olabilir. Özellikle gecikme hızlarındaki yükseklik ve oyunları tekrar satın alma zorunluluğu, diğer tüm etmenlerin üzerinde gibi duruyor. Google ise bugün Stadia’yı bu çukurdan kurtarma umuduyla bir hamle yaptı.

Google, God of War'un yapımcısını Stadia stüdyosuna aldı:

Google, God of War yapımcısı Shannon Studstill’i Stadia’nın Playa Vista stüdyosuna getirmeyi sonunda başardı. Uzun zamandır Sony’de çalışan Studstill, özellikle Sony Santa Monica Studio’da yaptıklarıyla ün kazanmış durumda. Google da Studstill ile yeniden aynı türde bir sihre imza atmak istiyor.

Stadia’nın Playa Vista stüdyosu, Montreal bölgesinde bulunan ve Stadia’ya özel olan ikinci stüdyo. Playa Vista, Montreal stüdyosu gibi Playstation 5 ve Xbox Series X konsolları oyun dünyasının şeklini değiştirmeye çalışırken oyuncuları Stadia platformuna çekmeye çalışıyor.

Shannon Studstill’in Google Stadia’ya katılması oldukça büyük bir olay. Zira Shannon Studstill eğer God of War’un yarısı kadar bile güzel bir oyun üretmeyi başarırsa Stadia sonunda oyuncuların ağzından çıkan olumlu cümlelerde yer alabilecek. Elbette bunu görmemiz için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Google, yaptığı duyuruda Shannon Studstill’in Sony’de başardıklarını anlatsa da Studstill’in şu anda hangi oyunlar üzerinde çalışmalara başlayacağını. Şu anlık Stadia için düşünülen tek oyun Gylt olurken Orcs Must Die 3 ve Get Packed, önümüzdeki aylarda çıkacak yapımlar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki aylarda birçok AAA oyunun geleceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla eğer Google oyunlarda başarılı olmak istiyorsa bu AAA oyunlara rakip olacak bir şey üretmek zorunda. Bununla birlikte kullanıcılardan gelen şikayetler de mutlaka sona ermeli.