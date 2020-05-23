Google Stadia Güncellendi: İşte Yenilikler

Teknoloji devi Google, geçen sene tanıttığı oyun platformu Stadia için yeni bir güncelleme yayınladı. Önemli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren güncellemenin detayları haberimizde.

Kasım 2019 tarihinde piyasaya sunulan bulut teknoloji temelli oyun platformu Google Stadia, tanıtıldığı andan itibaren kafalarda birçok soru da oluşmaya başlamıştı. Disklere, internet üzerinden indirmelere, oyun konsollarına veya oyun bilgisayarlarına gerek kalmaksızın büyük bütçeli oyunları oynamanıza imkân tanıyan muhteşem platform Google Stadia, sunduğu güvenli yapı ile de oldukça ilgi toplamıştı.

Satın alınan içerikleri sunucularda yayınlamanızı da mümkün kılan bu platform için internet bağlantınızın, bir akıllı telefonunuzun veya Google Chrome internet tarayıcınızın olması yeterli diyebiliriz. Şimdi ise Google tarafından firmanın büyük yatırımlar yaptığı ve kullanıcıların beğenisine sunduğu oyun platformu için performans ve stabilite iyileştirmelerinin yanında hata düzeltmeleri içeren yeni bir güncelleme yayınlandı.

Güncelleme ile Gelen Yenilikler

Tanıtıldığı günden beri büyük ilgi gören Stadia’nın internet üzerindeki arayüzünde bildirim engelleme menüsü butonları ile kontrolör kısmı kullanıcıların oyunları açamamasına sebep olan bir hata barındırıyordu. Neyse ki, platformu daha iyi ve verimli bir hale getirmek için çalışmalarına ara vermeden devam eden Stadia ekibi, internet üzerinden kullanılan arayüzde görülen ve kullanıcılar tarafından bildirilen bu sorunları çözmek adına yeni bir güncelleme yayınladı.

Sunulan güncelleme ile Stadia ekibi ilk olarak kullanıcıların arayüz üzerinden etkileşim kurmasını oldukça zorlaştıran ve “Ana Sayfa” ile “Mağaza” butonlarına erişmeyi engelleyen hatayı düzeltti. Böylelikle menü butonlarını ekranın üst kısmına taşıyan ekip, yalnızca görsel açıdan bir iyileştirme yapmakla kalmayıp aynı zamanda birçok kullanıcının başını ağrıtan bir sorunu da çözmüş oldu.

Kontrolör kısmında yer alan sorun için ise oyun kitaplığı kısmına da el atan Stadia ekibi, kullanıcıların internet tarayıcısı üzerinden Stadia platformunu kullandığı esnada oyun kitaplığına ulaşmalarına engel olan bir hatayı da verilen güncelleme ile düzeltti.

Her ne kadar sunulan güncelleme ile önemli sorunlar büyük ölçüde çözülmüş olsa da Stadia’nın tarayıcı arayüzünün hala iyileştirmelere ihtiyacı var. Örneğin; kullanıcılar internet tarayıcıları üzerinden Stadia kalite ayarlarını değiştiremiyorlar. Bunu yapmak istemeleri durumunda ise mobil uygulamadan gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Umarız ki Google ve Stadia ekibi en kısa zamanda bu durum için de bir güncelleme yayınlar.