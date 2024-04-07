Google Telefon uygulaması, bilinmeyen numaraları basitçe araştırmayı mümkün kılacak.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, Android 15 ile getireceği özelliklerle gündemimize geliyor. Bunun haricinde diğer servisler üzerinde de çalışan şirket, en son kendi yapay zekâ modeli Gemini’ı alıp Gmail’e uyarlamasıyla gündeme gelmişti. Bu gelişmeyle birlikte Gmail, artık e-postaları kısaca özetleyebilecek.

Bunun haricinde siz de Gemini aracılığıyla e-postanın ana hatlarını, konusunu ve önemli noktalarını sorabileceksiniz. Şimdiyse yine Google’dan bir başka yenilik var karşımızda. Bu sefer işin içinde yapay zekâ yok. Hatta Google Telefon uygulamasına gelen bu özellik o kadar basit ki, insana “Daha önce neden yoktu?” dedirtiyor.

Bilinmeyen numaralar, kolayca araştırılabilecek.

AssembleDebug’un paylaştığı gönderide söz konusu özelliğin nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Rehberimizde bize bilinmeyen numaradan gelen bir çağrıya baktığımızda alışık olduğumuz “Kişilere ekle,” “Mesaj at,” ve “Arama geçmişi” gibi özellikler çıkıyor. Artık bunlara ek olarak bir de Lookup, yani “Araştır” butonu olacak.

Bu butona tıkladığınızda Google, numarayı kopyalayıp tırnak içine alarak internette aratacak. Burada küçük ama önemli olan bir detay var. Eğer Google’da bir şeyi çift tırnak içine alarak aratırsanız, içinde o kalıbın geçtiği bütün sayfalar önünüze serilir. Söz konusu numara da arayan kuruma özel olacağından direkt kurum ismini görmeniz, dolayısıyla da sizi nereden aradıklarını bilmeniz mümkün olacak.

Özelliğin faydasını, örneğin spam aramalarını internette şikâyet eden kullanıcıların paylaşımlarını görünce anlayabilirsiniz. Öte yandan görüşmeniz gereken bir kurum sizi aramışsa bir sonraki aramada kim olduğunu bilebilirsiniz.

Özellik yaklaşık bir aydır Japonya’daki Pixel modellerinde aktif. Şimdiyse global olarak diğer Pixel modellerine de açılıyor. Tabii Google Telefon uygulamasının diğer telefonlara da indirilebildiğini hatırlatalım.