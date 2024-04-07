Gmail'in yeni sürümünde keşfedilen 'özetleme' özelliği, sürekli e-posta okuyanların yükünü hafifletecek cinsten.

E-posta dendiğinde akla gelen ilk uygulamalardan olan Gmail, özünde bu kadar basit bir işleve sahip olmasına rağmen sürekli Google’ın elinden geçerek yeni özelliklere kavuşuyor. Genel olarak e-posta deneyimini ve gelen kutusu yönetimini daha verimli kılmayı hedefleyen bu özelliklere artık yapay zekâ da dahil olmaya başlamış durumda.

Google, yapay zekâ tarafında tıpkı Microsoft gibi bir yol izliyor ve elindeki yapay zekâ modelini kendi hizmetlerine uyarlıyor. Microsoft, bunu Copilot vasıtasıyla yaparken Google, kendi yapay zekâ modeli Gemini ile diğer hizmetlerini güçlendiriyor. Şimdi de sıra, bu hizmetlerden Gmail’e gelmiş durumda.

Gemini AI sayesinde Gmail’deki e-postalar özetlenecek.

Gmail uygulamasının v2024.03.31.621006929 sürümünde rastlanılan bu özellik, e-postaların konu kısmının hemen altında görünecek olan “Bu e-postayı özetle“ butonuyla çalışacak. Gemini yapay zekâ modelinden faydalanan özellik sayesinde kullanıcı, butona basar basmaz söz konusu e-postanın kısa bir özetini görecek.

Ayrıca üst taraftaki butonların arasına eklenecek bir Gemini butonuna basarak hangi kısmın önemli olduğu gibi sorular da sorulabilecek. Özellik, hem mobilde hem de masaüstünde olacak.

Fakat kullanıcıların gizliliği üzerine birtakım soru işaretleri var. Verilerin işlenmesi ve depolanması konusunda Google’ın oldukça şeffaf olması gerekecek. Öte yandan özelliğin kullanım alışkanlığına göre kişiselleştirilebilir bir yönünün olup olmayacağı da merak konusu. Özellikle de sürekli e-posta okumakta olan kişilerin iş akışını hızlandıracak bu özelliğin, daha kısa ve net e-posta gönderilerini daha yaygın hâle de getirmesi de mümkün. Fakat işin o kısmını zamanla göreceğiz. Özellik hakkında sizin düşünceleriniz neler?