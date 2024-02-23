Google Gmail ile ilgili sahte bir e-posta görüntüsü, sosyal medyada viral hâle geldi. Sahte e-postada, Gmail'in kullanımdan kaldırılacağı söyleniyordu ancak işin aslı hiç de öyle değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Eylül 2023'te dünyanın en popüler e-posta servislerinden Gmail ile ilgili bir karar aldı. Alınan bu karar kapsamında Gmail'in HTML sürümü, 2024 yılı itibarıyla kullanımdan kaldırılacaktı. Google bu kararı, bazı kullanıcılara gönderdiği bir e-posta ile duyurmuştu.

Şubat ayının gelmesi ile Google'ın Gmail kararı, bir kez daha gündem oldu. Ancak bu kez sahte bir e-posta ile. Google'dan gelmiş gibi gösterilen söz konusu e-postada, Gmail'in 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla kullanımdan kaldırılacağı ifade ediyordu. Sosyal medyada kısa sürede viral hâle gelen sahte e-posta, insanların galeyana gelmelerine yol açtı. Gmail kullanıcıları, Google'a durup dururken tepki göstermeye başladılar.

İşte sosyal medyada viral olan o e-posta:





Gmail ile ilgili önemli bir güncellemeyi paylaşmak için size ulaşıyoruz. Yıllardır



Gmail neden sona eriyor?



Gmail'i kullanımdan kaldırma kararı, gelişen dijital ortam ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını yüksek kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma taahhüdümüz dikkate alınarak alınmıştır. İlerleme ve uyum sağlama ruhuyla kaynaklarımızı, çevrim içi iletişim ve etkileşim biçimimize devrim yaratmaya devam edecek yeni teknolojiler ve platformlar geliştirmeye odaklıyoruz.



Bu Sizin İçin Ne İfade Ediyor?

- E-posta Erişimi: 1 Ağustos 2024'e kadar tüm e-postalarınıza erişebilecek ve bunları indirebileceksiniz. Bu tarihten sonra Gmail hesapları, erişilemez hâle gelecektir. Sayın Gmail Kullanıcısı,Gmail ile ilgili önemli bir güncellemeyi paylaşmak için size ulaşıyoruz. Yıllardır dünya çapında milyonları birbirine bağlayan, kusursuz iletişim sunan ve sayısız bağlantıyı destekleyen Gmail'in yolculuğu sona yaklaşıyor. 1 Ağustos 2024'ten itibaren Gmail resmî olarak kullanımdan kaldırılacak ve hizmet sona erecek. Bu, bu tarihten itibaren Gmail'in artık e-posta göndermeyi, almayı ve saklamayı desteklemeyeceği anlamına gelir.Gmail neden sona eriyor?Gmail'i kullanımdan kaldırma kararı, gelişen dijital ortam ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını yüksek kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma taahhüdümüz dikkate alınarak alınmıştır. İlerleme ve uyum sağlama ruhuyla kaynaklarımızı, çevrim içi iletişim ve etkileşim biçimimize devrim yaratmaya devam edecek yeni teknolojiler ve platformlar geliştirmeye odaklıyoruz.Bu Sizin İçin Ne İfade Ediyor?1 Ağustos 2024'e kadar tüm e-postalarınıza erişebilecek ve bunları indirebileceksiniz. Bu tarihten sonra Gmail hesapları, erişilemez hâle gelecektir.

Gmail'in kullanımdan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil!

Google, en azından şu an için Gmail'i kaldırmak gibi planlama içerisinde değil. Yani yukarıda paylaştığımız e-posta, gerçeği yansıtmıyor. Olay sadece, Gmail'in HTML sürümünün kullanımdan kaldırılacak olması ile ilgili. Ancak söz konusu e-postada bu durumdan bahsedilmiyor. Bunu kimin veya kimlerin, hangi amaçla sosyal medyada yaydığı da belli değil.

Gmail'in HTML sürümü ile normal sürümü arasında ne fark var?

Gmail'in HTML sürümü, güncel sürümün oldukça eski bir versiyonu. Yavaş internet bağlantıları ve eski internet tarayıcıları için özel olarak dizayn edilen sürüm, yalnızca e-posta görüntüleme işlevi sunuyor ve oldukça da hantal. Hâl böyle olunca Google, artık kimsenin kullanmadığı bu hizmeti ortadan kaldırmaya karar verdi.