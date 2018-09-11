Google, 'Touring Bird' projesi ile tatilcilerin gezdikleri şehirlerde ücretsiz etkinlik bulmalarına yardımcı olacak.

Touring Bird olarak adlandırılan araç; popüler seyahat yerlerine yapılacak turları, turistik bölgeleri ve etkinlikleri listeleyen, mobil cihazlar için tasarlanmış bir web sitesi. Öyle ki, bu site sayesinde 0'dan 500 dolara kadar olan etkinlikleri bulabilir, etkinliğin gününe ve saatine karar verebilir, etkinlik süresini seçebilir ve hatta uygun olan iptal politikalarına göre aktiviteleri filtreleyebilirsiniz.

Şu an için Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli gibi görünen bu site yalnızca Prag, Toronto, Orlando, Chicago ve Amsterdam gibi birkaç popüler turistik bölge için bilgi sağlıyor ve ne yazık ki desteklenen diller arasında yalnız İngilizce kullanılabiliyor. Bu yüzden, farklı dilleri tercih eden turistler bu siteden 'şimdilik' pek fazla yararlanamayacak.

Kimi yerler hakkında ipuçları veriyor

New York veya Paris gibi popüler şehirlere tıklarsanız, en iyi 3 turistik noktayı görüyorsunuz ki, bunlar herhangi bir turistin Turing Bird'ün yardımı olmadan da zaten farkında olabileceği bilgiler. Fakat, detaylı bir tarama gerçekleştirdiğinizde ise, Google'ın uzman kişilerden oluşan bir ekip tarafından küratörlüğünü yaptığı ve çoğu yerlinin dahi bilmediği ipuçlarını bulacaksınız.

Touring Bird'ü kullanarak elde edeceğiniz en önemli avantajlarından biri de, öbür siteler ile kolay iletişim sağlayabilmesi. Ücretsiz etkinliklere önem veren site, ucuz uçuşları bulma adına Hopper'ı ya da otel bulmak için Kayak'ı kullanma yolunda ücretsiz bir araç gibi görünüyor.