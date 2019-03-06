Verilerimizin gizliliği konusunda her geçen gün daha büyük endişeye kapılırken Google, geliştiricilerin faydalanabileceği ve farklı platformlara adapte edebileceği bir açık kaynak kod paylaştı.

Google, verilerinizi yapay zekâdan bile koruyabilecek olan TensorFlow Privacy adlı açık kaynak kodlu aracını duyurdu. Farklılaştırılmış gizlilik üzerine kurulu olan kod, Gmail’in Smart Reply (Akıllı Yanıt) özelliğinde de kullanılıyor. Smart Reply, topladığı verilerle sizin ne yazacağınızı tahmin ederken aynı zamanda topladığı verileri de koruyor.

Farklılaştırılmış gizlilik yeni bir özellik değil, özellikle yapay zekânın size ait özel bilgileri kodlamadığından emin olmak için oldukça sık kullanılıyor. Zaten bu sayede toplanan verilerin gizliliği sağlanıyor ve sizin şahsi verileriniz bir başkasının e-postasında belirmiyor.

Google’ın TenserFlow Privacy’yi açık kaynaklı yapmasının sebebi ise geliştiricilerin bu tarz bir güvenlik aracını diğer makine öğrenme araçlarına adapte etmelerini ve daha da geliştirmelerini umması. Google, adaptasyonun kolay olması için kullanımın kolaylaştırıldığını ve sadece 'birkaç basit kod değişikliği' ile hiperparametre (hyperparameter) ayarı gerektiğini belirtti.

Google tarafından yayınlanan kaynak kodlarına ulaşmak isteyen geliştiriciler, TensorFlow’un GitHub sayfasına buradan ulaşabilir.