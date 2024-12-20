Google, Gemini’nin dil seçeneklerini 40 dile çıkararak araştırma asistanının erişilebilirliğini artırdı ve farklı dillerde daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağladı.

Google, yapay zekâ destekli araştırma asistanı olan Gemini’nin derinlemesine araştırma modunu 40 farklı dilde daha kullanılabilir hale getirdi. Yeni özellik ile birlikte kullanıcıların araştırma yaparken daha verimli olmasını sağlayacak.

Gemini’ın yeni araştırma modu, kullanıcıların araştırma planları oluşturmasına, bilgi toplamasına ve bu bilgileri analiz ederek bir rapor hazırlamasına yardımcı olacak.

Yeni diller ile kitlesini genişletiyor

Google One AI premium plan kullanıcıları, bu aracı kullanarak daha ayrıntılı ve derinlemesine araştırmalar yapabiliyor olacak. Yeni işlev birçok adımda bilgi aramayı ve her adımda elde edilen verileri analiz ederek sonuçları derlemeyi içerecek.

Google, bu süreçte modelin daha doğru ve tutarlı sonuçlar vermesi için yerel dil verileri üzerinde kapsamlı testler ve düzeltmeler yapıyor. Şirket, yerel ekiplerin de veri setlerini gözden geçirerek kaliteyi artırmayı amaçlıyor. Desteklenen diller ise aşağıdaki gibi: