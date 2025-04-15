Google, üretken yapay zekâsı Gemini'dan güç alan yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, yapay zekânın sınav sorusu hazırlamasını sağlayacak. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan en çok da öğretmenleri sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, eğitimciler için hazırladığı bir platform olan Google Classroom'a efsane bir yapay zekâ özelliği ekledi. Bu yapay zekâ özelliği, sınav sorularını yapay zekânın hazırlamasını sağlayacak.

Google Classroom'un Gemini'dan güç alan yeni özelliği, oldukça kapsamlı bir şekilde çalışabiliyor. Bu bağlamda; öğretmenin yapması gereken tek şey belirli bir metin girmek ve soruların hazırlanmasını istemek. Ayrıca Google Drive'da bulunan bir dosya, sınav sorularının hazırlanması için yeterli olacak. Burada hazırlanan sorular, Google Doküman veya Google Form'a otomatik olarak aktarılabilecek.

Google Classroom'un yeni özelliği böyle görünecek:

Yukarıdaki GIF dosyasında da görebileceğiniz üzere Google Classroom'un sınav sorusu oluşturma özelliği, öğretmenlerin işini ciddi anlamda kolaylaştıracak. Eğitimciler, bu özellik sayesinde sadece birkaç dakika içerisinde sınav sorusu oluşturabilecekler.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, şimdilik Gemini Education veya Gemini Education Premium aboneliğini aktif eden Google Workspace for Education kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek. Bu hizmet Türkiye'de de aktif ancak kaç okulda kullanıldığı bilinmiyor.