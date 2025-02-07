Google Artık Yapay Zekâ ile Oluşturulan Görsellerle Kimseyi Kandırmanıza İzin Vermeyecek

Google, doğrudan Google Fotoğraflar'a getirdiği bir özellik ile artık yapay zekâ ile oluşturulan görselleri bir filigran ile işaretleyecek.

Son dönemde yapay zekâ ile oluşturulan görsellerin giderek artmasının ardından Google, bu görsellerin kötüye kullanılmasını önlemek için önemli bir adım attı.

Google Fotoğraflar, artık yapay zekâ destekli araçlarla oluşturulan ve düzenlenen görselleri özel bir filigranla işaretleyerek kullanıcıların yanıltıcı ve yalan bilgiler içeren içerikler paylaşmasını engelleyecek.

Google artık yapay zekâ ile oluşturulan fotoğrafları işaretleyecek

Son yıllarda yapay zekâ destekli görsel düzenleme ve üretme araçları hızla gelişti ve milyonlarca insan tarafından kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte bu araçlarla üretilen pek çok görsel, kimi zaman iftira atmak adına kimi zaman ise yalan haberler yaymak adına kullanıldı. Google, bu duruma çözüm getirmek için SynthID adını verdiği özel bir dijital filigran teknolojisini devreye soktu.

SynthID, Google Fotoğraflar’ın Magic Editor özelliğiyle Reimagine kullanılarak yapılan tüm düzenlemeleri tespit edecek ve görüntülere algılanamayan bir dijital filigran ekleyecek. Bu sistem yalnızca fotoğrafları değil, aynı zamanda yapay zekâ tarafından oluşturulan ses, metin ve videoları da kapsayacak.

Peki herhangi bir görseli kontrole sokmak mümkün mü?

Google, bu konuda da kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor. Eğer bir görüntünün kaynağından emin değilseniz, Google Lens veya Circle to Search aracılığıyla "Bu Görsel Hakkında" seçeneğini kullanarak görselin metadata bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Bu sayede dijital filigran olup olmadığını kontrol edebilir ve görselin internet üzerindeki kullanım geçmişine göz atabilirsiniz.