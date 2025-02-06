Yapay zekâların giderek gelişmesi ve yaygınlaşması birçok insanın işinden olmasına yol açmaya devam ediyor.

Günümüzde yapay zekâ araçları artık hayatımızı neredeyse ele geçirmiş durumda ve birçoğumuz işimizde ve günlük yaşantımızda yapay zekâları sıklıkla kullanıyoruz. Bugün gerçekleşen yeni bir işten çıkarma ise yapay zekâların gelecekte gerçekten de işimizi alabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yapay zekâların insan iş gücünü hafifletmesi veya elinden alması esasında ilk kez karşılaştığımız bir durum değil ancak şimdiye dek sadece yapay zekâ nedeniyle bu denli büyük bir işten çıkarma yaşanmamıştı.

Workday, 1.750 çalışanının işine son verdi

İK ve finans yönetimi devi Workday, bugün çalışanlara gönderdiği şirket içi bir mektup ve kamuoyuna gerçekleştirdiği duyuru ile yapay zekâya yönelik artan talebi gerekçe göstererek iş gücünün yaklaşık %8,5'ine denk gelen 1.750 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

CEO Carl Eschenbach yaptığı açıklamada, şirketlerin iş süreçlerini yeniden tasarladığını ve yapay zekânın bu dönüşümde kilit bir rol oynadığını vurguladı. Eschenbach, Workday’in inovasyon yatırımlarını artırarak yapay zekâ ve platform geliştirme alanlarına öncelik vereceğini belirtirken, diğer yatırım alanlarının daha sıkı değerlendirileceğini ifade etti.

İşten çıkarmalar hemen gerçekleşmeyecek ve Workday bu süreçten etkilenen çalışanlarla birebir görüşmeler yaparak süreci yönetecek.

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