Google’ın AI Bakış özelliğinin bazı aramalarda Yandex’in YaCevap sayfalarını kaynak olarak kullandığı fark edildi. Ancak sanılanın aksine ortada bir “bilgi çalma” durumu yok. Sebep, Yandex’in yapay zeka cevap sayfalarının içerik sayfası gibi oluşturulup Google’da indekslenmesi.

Google’ın arama sonuçlarında karşımıza çıkardığı AI Bakış özelliği, bu kez oldukça ilginç bir detayla gündeme geldi. Bazı Türkçe aramalarda Google’ın yapay zeka özetinin, kaynak olarak doğrudan Yandex’in yapay zeka destekli cevap sayfalarını gösterdiği fark edildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Paylaşılan örnekte kullanıcılar, “İzmir’de hangi ilçe hangi plaka kodunda?” şeklinde bir arama yaptığında Google’ın AI Bakış alanında bir yanıt görüyor. Ancak yanıtın kaynak kısmına bakıldığında, bu bilginin Yandex’ten alındığı anlaşılıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Google, Yandex’in cevabını mı kopyalıyor? Aslında olay öyle değil

Bu görüntü ilk bakışta “Google, Yandex’in yapay zekasından cevap mı alıyor?” sorusunu akıllara getirebilir. Hatta sosyal medyada bu durum kolaylıkla “Google, Yandex’ten bilgi çalıyor” şeklinde yorumlanabilir. Fakat işin teknik tarafına baktığımızda durum çok daha basit.

Yandex’in YaCevap isimli hizmetinde, sık aranan sorular için oluşturulmuş hazır cevap sayfaları bulunuyor. Bu sayfalar internette açık şekilde yayınlanıyor. Yani klasik bir haber, blog ya da bilgi sitesi sayfası gibi Google tarafından taranabiliyor. Bu arada bu sayfaların Google tarafından taranıp taranmamasının Yandex'in inisiyatifinde olduğunu belirtelim.

YaCevap sayfaları Google’da göründüğü için AI Bakış’a kaynak olabiliyor

Google’ın AI Bakış özelliği, web’deki sayfaları tarayarak kullanıcılara özet yanıtlar sunuyor. Bu sırada kullandığı kaynakları da yanıtın yanında gösteriyor. Yandex’in YaCevap sayfaları da Google’da indekslendiği için, Google bu sayfaları normal bir bilgi kaynağı gibi değerlendirebiliyor.

Yani burada Google’ın Yandex’in kapalı sisteminden gizlice bilgi çekmesi gibi bir durum yok. Google, internette herkese açık olan ve arama sonuçlarında yer alabilen bir sayfayı kaynak olarak kullanıyor. Üstelik bunu yaparken Yandex’i kaynak olarak açıkça gösteriyor.