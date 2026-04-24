Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Google'ın Yapay Zekasının Bazı Yanıtları Yandex Yapay Zekasından Aldığı Ortaya Çıktı

Google’ın AI Bakış özelliğinin bazı aramalarda Yandex’in YaCevap sayfalarını kaynak olarak kullandığı fark edildi. Ancak sanılanın aksine ortada bir “bilgi çalma” durumu yok. Sebep, Yandex’in yapay zeka cevap sayfalarının içerik sayfası gibi oluşturulup Google’da indekslenmesi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google’ın arama sonuçlarında karşımıza çıkardığı AI Bakış özelliği, bu kez oldukça ilginç bir detayla gündeme geldi. Bazı Türkçe aramalarda Google’ın yapay zeka özetinin, kaynak olarak doğrudan Yandex’in yapay zeka destekli cevap sayfalarını gösterdiği fark edildi.

Paylaşılan örnekte kullanıcılar, “İzmir’de hangi ilçe hangi plaka kodunda?” şeklinde bir arama yaptığında Google’ın AI Bakış alanında bir yanıt görüyor. Ancak yanıtın kaynak kısmına bakıldığında, bu bilginin Yandex’ten alındığı anlaşılıyor.

Google, Yandex’in cevabını mı kopyalıyor? Aslında olay öyle değil

Bu görüntü ilk bakışta “Google, Yandex’in yapay zekasından cevap mı alıyor?” sorusunu akıllara getirebilir. Hatta sosyal medyada bu durum kolaylıkla “Google, Yandex’ten bilgi çalıyor” şeklinde yorumlanabilir. Fakat işin teknik tarafına baktığımızda durum çok daha basit.

Yandex’in YaCevap isimli hizmetinde, sık aranan sorular için oluşturulmuş hazır cevap sayfaları bulunuyor. Bu sayfalar internette açık şekilde yayınlanıyor. Yani klasik bir haber, blog ya da bilgi sitesi sayfası gibi Google tarafından taranabiliyor. Bu arada bu sayfaların Google tarafından taranıp taranmamasının Yandex'in inisiyatifinde olduğunu belirtelim.

YaCevap sayfaları Google’da göründüğü için AI Bakış’a kaynak olabiliyor

Google’ın AI Bakış özelliği, web’deki sayfaları tarayarak kullanıcılara özet yanıtlar sunuyor. Bu sırada kullandığı kaynakları da yanıtın yanında gösteriyor. Yandex’in YaCevap sayfaları da Google’da indekslendiği için, Google bu sayfaları normal bir bilgi kaynağı gibi değerlendirebiliyor.

Yani burada Google’ın Yandex’in kapalı sisteminden gizlice bilgi çekmesi gibi bir durum yok. Google, internette herkese açık olan ve arama sonuçlarında yer alabilen bir sayfayı kaynak olarak kullanıyor. Üstelik bunu yaparken Yandex’i kaynak olarak açıkça gösteriyor.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

OpenAI, ChatGPT Images 2.0’ı Duyurdu: Nano Banana’ya Güçlü Rakip Geldi!

OpenAI, ChatGPT Images 2.0’ı Duyurdu: Nano Banana’ya Güçlü Rakip Geldi!

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google’dan Araştırmada Yeni Dönem: Deep Research ve Deep Research Max Duyuruldu!

Google’dan Araştırmada Yeni Dönem: Deep Research ve Deep Research Max Duyuruldu!

Tasarım Konusunda Devrim Yaratacak Yeni Yapay Zekâ Aracı Claude Design Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Tasarım Konusunda Devrim Yaratacak Yeni Yapay Zekâ Aracı Claude Design Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Yapay Zeka Çağında Medyanın Kuralları Baştan Yazılıyor: "Content 2.0" Markaların Kaderini Değiştirecek

Yapay Zeka Çağında Medyanın Kuralları Baştan Yazılıyor: "Content 2.0" Markaların Kaderini Değiştirecek

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Sunduğu Menzil

Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Sunduğu Menzil

