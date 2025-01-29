Google uygulamasının son Android beta sürümünde yeni bir tasarım test edilmeye başladı. Koyu tema odaklı bu tasarım, kullanıcı deneyimini az da olsa değiştirecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android için geliştirdiği mobil uygulamasında yeni bir tasarımı test etmeye başladı. Koyu tema özelinde oluşturulan yeni tasarım, kullanıcı deneyimini bir nebze de olsa değiştirecek gibi görünüyor.

Google'ın hâlihazırda kullanmakta olduğu koyu tema, biraz daha açık tonlara ve gri renkle eşleştirilmiştir. Ancak yeni koyu tema, daha koyu ve mavi rengi ön plana çıkaracak.

Google'ın yeni karanlık teması böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünün sol tarafında, Google'ın mevcut karanlık temasını görebilirsiniz. Sağ tarafta ise yeni tasarım yer alıyor. Ana sayfa ve sonuç sayfası bölümünde kendini gösteren yeni tasarım, yeni bir alt çubuğa da ev sahipliği yapıyor.

Google Arama'nın yeni tasarımı, web sürümde böyle görünecek:

*Solda yeni, sağda eski tasarım.

Google'ın yeni özelliği, uygulamanın 16.3.32 kodlu Android beta sürümünde bazı kullanıcılara gösteriliyor. Ancak bu tasarımın kalıcı olup olmayacağı şimdilik belirsiz. Bakalım test aşamasının kapsamı genişletilecek mi yoksa Google, bu yeni özelliği geri mi çekecek...