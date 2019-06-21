YouTube'un Android sürümü için yeni bir özellik test ediliyor. Test edilen bu özellik, direkt olarak uygulamanın ana sayfasında bulunuyor. Özellik ile birlikte ana sayfanın üst kısmında kullanıcılara ilgi alanlarına göre bazı konu etiketleri gösteriliyor. Kullanıcılar, bu konu etiketlerine dokunarak yalnızca o başlık altındaki videolar ile karşılaşabiliyorlar.

Google'ın sahip olduğu bir video paylaşım platformu olan YouTube'un Android işletim sistemi için geliştirilmiş olan uygulamasına giren bazı kullanıcılar, bu uygulamaya yeni bir özelliğin geldiğini görmeye başladılar. Bu özellik, YouTube ana sayfasında bulunuyor ve bazı konu başlıklarını içeriyor. İlgilendikleri konu başlıklarından bir tanesine dokunan kullanıcılar, karşılarında sadece o konu başlığıyla ilgili olan videoları görüyorlar. Böylece YouTube kullanıcıları, o an için ilgilenmedikleri konularla ilgili videoları görmüyorlar ve bu da Google'ın bu özellikle birlikte takdir edileceğini gösteriyor. İşte YouTube'un yeni ana sayfası ve konu başlıkları;

Üstelik Google bu özelliği sadece YouTube Premium kullanıcılarının hizmetine sunmadı. Ücretsiz üyelikleri bulunan kullanıcılar da bu yeni özellikten faydalanabilecekler. Aslına bakacak olursak Google, filtreleme özelliğini geçtiğimiz ay biraz daha farklı olarak test etmeye başlamıştı. Mayıs ayında başlatılan testler sadece otomatik oynatma modu aktif olduğu zaman görülebiliyordu ve kullanıcılar bir konuyla ilgili videoları art arda oynatabiliyorlardı. Şimdi test edilen özellik ise daha geniş kapsamlı olarak oluşturulmuş durumda.

Şimdilik test aşamasında ve sadece YouTube'un Android sürümünde olan bu özelliğin iOS işletim sistemi için ne zaman geleceği ve internet sitesinde de benzer bir özelliğin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.