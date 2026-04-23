Yıllardır beklenen GTA 6 için bu kez olumlu bir tablo çiziliyor. Yeni iddialar, oyunun çıkış planında büyük bir değişiklik olmayabileceğini gösteriyor.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce birkaç kez ertelenmesiyle gündeme gelen oyun, bu kez olumlu bir iddiayla yeniden konuşulmaya başladı.

Ortaya çıkan son bilgilere göre GTA 6’nın çıkış takviminde yeni bir gecikme planlanmıyor. Bu da uzun süredir temkinli yaklaşan oyuncular için nispeten umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

GTA 6’nın çıkış tarihi olarak 19 Kasım 2026 tarihi büyük ölçüde netleşmiş durumda.

Hatırlanacağı üzere GTA 6 ilk etapta 2025 için planlanmış, ardından 2026’ya ertelenmişti. Son olarak açıklanan tarih ise Kasım 2026 olmuştu. Son iddialar, GTA 6 için daha önce işaret edilen 19 Kasım 2026 tarihinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

GTAVI O'Clock podcast'inde paylaşılan bilgilerde, Rockstar'a yakın kaynaklara göre geliştirici ekip, belirlenen takvimi korumak adına süreci sıkı şekilde yönetiyor. Bu da yeni bir gecikme ihtimalini geçmiş dönemlere kıyasla daha düşük seviyeye indiriyor.

Erteleme ihtimali neden azaldı?

Edinilen bilgilere göre oyunun geliştirme sürecinde kritik eşiklerin büyük ölçüde aşıldığı belirtiliyor. Özellikle teknik altyapı ve içerik üretimi tarafında önemli ilerleme kaydedildiği ifade ediliyor.

Rockstars yine de temkinli ilerliyor.

Rockstar cephesinden resmi bir tarih güncellemesi gelmiş değil. Ancak şirketin geçmişteki yaklaşımına bakıldığında, duyurulan tarihleri son ana kadar korumaya çalıştığı biliniyor. Bu nedenle yeni iddialar her ne kadar güçlü görünse de, resmî açıklama gelmeden kesin gözüyle bakılmaması gerektiği de vurgulanıyor.