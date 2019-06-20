YouTube, Universal Music Group işbirliğiyle eski ama klasikleşmiş olan şarkıların Remastered versiyonlarını oluşturuyor. Binden fazla şarkının yeniden düzenlenerek hem ses hem de görüntü seviyesinin iyileştirilmesi, 2020 yılının sonuna kadar sürecek.

Google'ın sahip olduğu video paylaşım platformu YouTube, Universal Music Group ile yapacağı ortaklaşa bir çalışma ile klasikleşmiş pek çok şarkının 'Remastered' versiyonlarını paylaşacak. 80'ler, 90'lar ve 2000'li yılların başında çıkan ve herkesin diline dolanan şarkıların kalitesini yetersiz bulan YouTube, bu çalışmasıyla hem klasikleşen şarkıları yeniden gün yüzüne çıkaracak hemde kullanıcıların bu şarkılara daha kaliteli bir ses ve kliple erişmesini sağlayacak. Projenin tamamlanması 2020 yılını bulacak.

Geçmiş dönemlerde oluşturulan şarkıların tadı bir başka olsa da hem ses kalitesinin hem de kliplerin kalite olarak yetersizliğini hepimiz biliriz. Elbette bu durum sanatçı ve klip şirketleri yüzünden gerçekleşmiyordu. Teknolojinin yetersizliği böyle bir duruma sebep oluyor, kimsenin de elinden bir şey gelmiyordu. Şu an bile YouTube üzerinde ufak bir arama yapmak, 360p ve daha altı görüntü kalitesine sahip olan video kliplerin önümüze çıkmasına neden olur. Hal böyle olunca da aslında YouTube'un Universal Music Group ile ortak başlattığı bu çalışmanın fazlasıyla mantıklı olduğu düşünülebilir.

Bu proje kapsamında ortak hedef binden fazla pop, rock, rap ve country türünde klasikleşmiş şarkının Remastered versiyonlarını oluşturmak. Fazlasıyla geniş kapsamlı olacak bu çalışmanın ilk örnekleri ise ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesini örnek olarak verecek olursak;

Beastie Boys'un bundan tam 25 yıl önce, 1994 yılında çıkardığı efsane şarkılardan bir tanesi olan Sabotage'in YouTube ilk yüklenme tarihi 2009 yılına tekabul ediyor. Aradan geçen 10 yıl elbette teknolojinin geldiği noktanın tartışılmasını bile gerekli görmüyo. Bununla birlikte oluşturulan diğer parçalara da yakından bakalım;

Yukarıdaki gibi videolar her hafta düzenli olarak kullanıcıların erişimlerine açılacak. 2020 yılının sonuna gelindiği zaman bu şarkıların yenilenme işlemleri tamamlanmış olacak. YouTube konuyla ilgili bir tam liste oluşturmadığı için bizler de hangi şarkıların bu kapsamda olacağını ve herhangi bir Türkçe şarkının bu kapsamda olup olmadığını sizlerle paylaşamıyoruz ancak YouTube'un bununla ilgili bir tavsiyesi var. YouTube, dinlediğiniz bir şarkıda #Remastered etiketini görürseniz, bu şarkının yenilendiğini anlayabileceğinizi söylüyor.