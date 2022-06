Yaz mevsimine girmemizle birlikte birçok kişi, bireysel olarak içerikler üretebilmek ve benzersiz kayıtlar alabilmek için aksiyon kamerası arayışına başladı. Gelin, aksiyon kamerası arayanların karşısına çıkan ilk seçeneklerden GoPro 9 ve GoPro 10 modellerini karşılaştıralım.

Yaz mevsimine giriş yapmamız ile birlikte aksiyon kamerasına olan ilgi de her yıl olduğu gibi yeniden arttı. Her dönemde ve her yolculukta yanınızda bulundurabileceğiniz aksiyon kameranız ile hem eğlence amaçlı çekimler yapabiliyor hem de yol kaydı alabiliyorsunuz. Aksiyon kamerası denildiğindeyse akla ilk gelen markalardan biri GoPro oluyor. Peki, popüler iki GoPro cihazı arasında kaldıysanız ve karar vermekte zorlanıyorsanız hangisini tercih etmelisiniz? Gelin hep birlikte iki cihaza da yakından bakıp inceleyelim.

GoPro 9 ve GoPro 10 aynı serinin halef selef cihazları olarak piyasaya sürülse de, fiyat politikaları ve ihtiyaçlar doğrultusunda eski modelin de hala tercih edilebileceği unutulmamalıdır. Aksiyon kamerası satın almadan önce hangi amaçla kullanacağınıza karar vererek yola sağlıklı bir şekilde çıkabilirsiniz.

Önceliğiniz yüksek çekim kalitesi ise tercih GoPro 10:

GoPro modelleri her geçen gün çok daha yüksek çekim kalitesi ile karşımıza çıkmakta. Sizin de bir GoPro’dan beklentiniz kaliteli kayıtlar yapmaksa GoPro 10; 23 MP’lik lensi ile bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. HyperSmooth 4.0 teknolojisini barındıran GoPro 10 modeli, çekimlerinizdeki titreşim oranını azaltır ve kaliteli görsellerin kapısını aralar. GoPro 9 ise bu noktada 20.2 MP’lik bir çözünürlük kalitesinin yanı sıra HyperSmooth 3.0 ile bir çekim deneyimi sunmaktadır. Ayrıca GoPro 10 modelinde bulunan harici flaş desteği de karanlık ortamlardaki çekim kalitenizi bir üst sınıfa taşıyacaktır.

GoPro 10 ile 60 FPS’de 5K video çekimi yapabilirken GoPro 9’da ise 30 FPS kalitesine ulaşabiliyoruz. GoPro 10 ile 4K kalitesinde 120 FPS videolar da kaydedebilirsiniz. Ayrıca GoPro 10 ile 2.7 K kalitede 8X ağır çekim video kayıtları elde etmek de mümkün. Özellikle doğadaki canlı çekimlerinizde harikalar yaratmak istediğinizde ağır çekim modu en büyük destekçiniz olacaktır.

Bu noktada bir karşılaştırmaya tabi tuttuğumuzda serinin son üyesinin lens kalitesi ile öne çıktığını belirtmek gerek. Eğer aradaki ufak kalite farkları sizin için büyük bir sorun teşkil etmiyorsa, daha ekonomik fiyatlara kullanıcı ile buluşturulan GoPro 9 modelini tercih ederek hesaplı bir aksiyon kamerası alışverişi yapabilirsiniz.

GoPro 10, buluta aktarım imkânı sunuyor:

GoPro 10 ile çektiğiniz videoları dilediğiniz ortamda buluta aktarabiliyorsunuz. Quik uygulaması ile kablosuz yükleme imkânı sunan modelin USB Type-C kablo ile aktarım tercihi de bulunuyor. USB Type-C bağlantı girişine sahip iki model arasındaki bulut farkı kullanıcılar için önemli kolaylık sağlayan bir durum. Söz konusu modellerde, bağlantı noktaları özelinde medya ve ekran modu için HDMI bağlantı tercihini de kullanabilirsiniz.

Farklı modlar ile GoPro performansı artırılabiliyor:

GoPro 9 ve GoPro 10 aksiyon kamerası modelleri farklı modlar ile de çekim kalitesini arttırma imkânına sahip cihazlar. Cihazlara eklenebilen mikrofon, lens, geniş açılı ekran ve tepe flaşı ile çekimleri üst düzey bir seviyeye çıkarabilirsiniz. Maksimum Lens Modu ile ek zoom seviyesinden alan derinliği özelliklerine kadar birçok farklı çekim tekniğine sahip olabilirsiniz.

Mikrofon eklentisi ile Medya Modu seçeneğini kullanabilir ve ekstra geniş açılı ekran ile de Ekran Modunu deneyimleyebilirsiniz. Tepe flaşı eklentisi ile de Işık Moduna geçerek karanlık ortamlarda dahi GoPro kalitesini hissedebilirsiniz.

GoPro 9 ve GoPro 10’un benzer özellikleri:

GoPro 10 araştırması yaparken serinin diğer modelleri ile benzer yönlerini de öğrenmekte fayda var. Modeller arasındaki fiyat farkının yüksekliği, benzer özelliklere sahip cihazlar içinden tercih yaparken önemli olacaktır. GoPro markasının ardışık gelen modelleri için de geçerli olan benzerlikleri sıralamaya kamera ayrıntılarından başlayabiliriz.

Cihazlar, zaman aralık ve yavaş çekim video kaydı özellikleri ile kullanıcılara farklı video seçenekleri sunar. Cihazlarda bulunan HDR modu ile de çekmek istediğiniz görüntünün karanlık ya da parlak bölümlerini en iyi şekilde gösterebilirsiniz.

İki modelin de lens özelliklerindeki enstantane oranı 1/25 ile 1/2000 arasındadır. Pozlama süresini ifade eden bu oran görsellerin kalitesine doğrudan etki eden bir nokta olarak önemlidir. Bununla birlikte hem GoPro 9’da hem de GoPro 10’da otomatik odak (AF) özelliği de mevcuttur.

İki model de 5K video çözünürlüğü sunuyor:

Dijital sabit görüntüleme ile kaliteli kayıtlar almanızı sağlayan modellerin video çözünürlüğü de 5K kalitesinde birleşmektedir. Modeller ayrıca 5120 x 2880 video kaydı özelliği ile de benzersiz çıktılar yaratmanızı sağlar.

Ekran noktasında da birleşen cihazların ikisinde de LCD ekran teknolojisi yer almaktadır. İki modelin de ön paneline eklenen renkli ekran, çekim yapılan kadrajı görüntüleme noktasında artı bir unsur olarak göze çarpmaktadır ve çekim açınızı takip ederek çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlar.

Aynı şekilde her iki modelin görüntüleme paneli de dokunmatik özelliğe sahip ve renkli ekran teknolojisi sunmaktadır. Dokunmatik olması özellikle zorlu koşullarda kullanımı biraz da olsa zorlaştırabilir ancak ihtiyaç dahilinde de hızlı kullanım imkânı sunabilir. Özellikle renkli ekran teknolojisini bünyesinde barındırmaya devam eden GoPro, kullanıcılara anlık izlenim noktasında keyifli bir deneyim sunmaktadır.

Çektiğiniz fotoğraf ve videoları anlık olarak ekran üzerinden izleyerek, beğenmediğiniz çekimleri tekrarlama imkânına kavuşabilirsiniz. Cihazların ayar ve çekim menülerine de söz konusu dokunmatik renkli ekranlar üzerinden erişildiğini hatırlatmak gerek.

Batarya konusunda da birbirleriyle eşitler:

GoPro 9 ve GoPro 10 modelleri batarya hacmi ile de eşit performanslar sunar. 1720 mAh pil gücüne sahip cihazlar ile 1.5 - 2 saat arasında video kaydı alabilirsiniz. Ancak GoPro 10 modelinin bazı çekim özelliklerinin yüksek olması batarya gücünü daha fazla kullanabileceği için çekim süreleri biraz olsun kısalabilir. Özellikle 60 FPS’de 5K çekimler yapıldığında ve 2.7K kalitede 8X ağır çekim modlarında söz konusu şarj süreleri belirtilen verimi sağlamayabilir. Ancak sadece fotoğraf çekimi için kullanımda ise şarj süreleri uzayabilir.

İki modelde de çıkarılabilir pil özelliğinin olması ise uzun yolculuklarda ve gezilerde önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Yanınıza alacağınız yedek bataryalar ile şarj imkânınızın olmadığı anlarda çekime devam edebilirsiniz. Özellikle kamp ve uzun motosiklet yolculuklarınızda doğacak olan enerji ihtiyacınız için hayati önem taşıyan yedek bataryalar, kolay değişim özelliği ile de kayıt sürelerinizi uzatabilir.

