GoPro, amiral gemisi Hero Black 13 ve daha uygun fiyatlı tamamen yeni Hero olmak üzere iki yeni aksiyon kamerası tanıttı. Her iki cihaz da önemli yeniliklerle geliyorlar.

Her koşula dayanıklı aksiyon kameralarıyla tanıdığımız ABD merkezli teknoloji şirketi GoPro, geçtiğimiz gün iki yeni kamerayı bizlerle buluşturdu. Bu kameralardan biri, şirketin yeni amiral gemisi olacak GoPro Hero 13 Black, diğeri ise daha uygun fiyatlı olacak tamamen yeni bir model olan GoPro Hero’ydu.

GoPro Hero 13 Black’in 399 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı. Öte yandan Hero’nun ise 199 dolara satılacağı ifade edildi. Her iki model de bu ay sonuna kadar satışa çıkmış olacak.

GoPro’nun yeni kameraları neler sunuyor?



GoPro Hero 13 Black, birçok iyileştirmeyle geliyor. Bunlar arasında manyetik şarj, 3 yeni lens ve yeniden tasarlanmış bir batarya var. Batarya, 1900 mAh kapasiteye sahip. Şirket, 30 fps 4K veya 5K video kaydında 90 dakika, 30 fps 1080p kayıtta ise 150 dakika civarında pil ömrü sunduğunu eklemiş.

Kamera ses azaltma ve HLG HDR video kaydetme gibi özellikleri de var. Tamamen yeni olan ve 400 fps'te 720p, 360 fps’te 900p ve 12 fps’te 5,3K kayıt yapabilen yavaş çekim modunu da eklemek gerek. Önceki modeldeki Wi-Fi 5’in aksine bu modelde daha iyi bağlantı sunacak Wi-Fi 6 yer alıyor. Şirkete göre bu geçiş, cihazın %40 daha fazla aktarım hızına sahip olmasını sağlayacak.

Hero 13 Black ile birlikte gelen lenslere baktığımızda ise 177 derece görüş alanı sunan 99 dolarlık ultra geniş lens, yakın çekimler yapmaya olanak tanıyan 129 dolarlık makro lens ve 21:9 en boy oranı ve film benzeri çekimler sunan 129 dolarlık anamorfik lens bulunuyor.

Son olarak daha küçük ve uygun fiyatlı bir model olan GoPro Hero’ya bakalım. Bu kamera, 13 Black’ten %35 daha küçük ve 86 gram ağırlık ile %46 daha hafif olacak şekilde tasarlanmış. Şirket, yerleşik bataryasının 155 dakika 30 fps 1080p video kaydı yapabildiğini söylüyor. Ayrıca 30 fps 4K normal video kaydı ve 60 fps 2,7K yavaş çekim özellikleri de var.