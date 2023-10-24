Görevimiz: Tehlike 8, 2025 Yılına Ertelendi

Görevimiz: Tehlike serisinin 8. filmi olacak Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 2, neredeyse tam bir yıllık bir erteleme ile karşı karşıya kaldı. Filmin çıkışı 2025 yılına kadar sarkacak.

Sinemanın en popüler serilerinden biri olan Görevimiz: Tehlike serisinin yeni filmi uzun zamandır bekleniyor. Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı seride Ethan Hunt adlı bir ajanın maceralarına şahitlik ediyoruz. Hunt'ın bir sonraki görevine eşlik etmek için ise 2025 yılını beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.

Hollywood'dan gelen haberlere göre Paramount ve Skydance, Görevimiz: Tehlike serisinin 8. filmini neredeyse bir yıl süreyle ertelemeye karar verdi. Daha önce 28 Haziran 2024'te vizyona gireceği açıklanan filmin güncel vizyon tarihi 23 Mayıs 2025 oldu. Öte yandan filmin isminin de değişebileceği ifade ediliyor.

Yeni Sessiz Bir Yer filmi (A Quiet Place), Görevimiz: Tehlike'nin yerini alacak

Gelen haberlerde ayrıca filmin en az üç hafta boyunca IMAX salonlarında özel gösteriminin yapılacağı ifade ediliyor. Bir önceki film olan Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm, Oppenheimer'ın vizyona girmesinin ardından IMAX salonlarda yalnızca 1 hafta kalabilmişti. Yapımdan büyük beklentisi olan yapımcı firmalar, Hollywood'da devam eden yazar grevinin ardından böyle bir karar alırken Görevimiz: Tehlike'den boşalan takvimi ise sevilen Sessiz Bir Yer serisinin yeni filmi Sessiz Bir Yer: İlk Gün (A Quite Place: Day One) ile doldurmaya karar verdiler.

Görevimiz: Tehlike 8, bir önceki filmin bittiği noktadan başlayacak. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie, Ölümcül Hesaplaşma isminin ilk filmden çok ikinci filme uygun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti. Ethan Hunt, 7. ve 8. filmde daha "kişisel" düşmanlarla mücadele ediyor.

Görevimiz: Tehlike 8, 23 Mayıs 2025'te ilk olarak sinemalarda gösterilecek.