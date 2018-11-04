Küçük gövdelerinde oldukça yüksek gücü barındırabilen motosikletler, gören ve sesini duyan kişileri büyülüyor.

Motorsikletler yıllar yılı birçok ölüme sebebiyet vermiştir. Arabalar gibi korunaklı bir yapısının olmaması ve oldukça yüksek hızlara çok kısa sürede ulaşabilmesi buna zemin hazırlayan yegane şey. Motorsikletler fantastik tasarımlarıyla bazen gelecekten gelmiş, bazende geçmişten fırlamış bir görünüşe sahip olabiliyor. Bu yazımızda sizlere gelmiş geçmiş en efsane 7 motorsikleti derledik.

1. Honda CBR900RR (1992-1995)

CBR900RR gelmiş geçmiş en efsane motosikletlerden birisi. Dünyanın dört bir tarafında saldığı ününün temelinde, bir motosiklete göre kalın tekerlekleri yer alıyor. Ön tekerinin normalden çok daha kalın olması dönüşlerde bir dezavantaj olurken, yol tutuşunda ve kontrol kolaylığında oldukça avantajlı bir özellik oluyor.

2. Suzuki TL1000s (1997-2000)

Suzuki TL1000s normal kullanıcılar için oldukça güzel bir deneyim yaşatsa da bazı eksilere sahip. Profesyonel düzeyde sürücülerin farkettiğine göre Suzuki TL1000s ile zorlu hareketler yapmaya başlayınca, şasi kaynaklı bir hata sebebiyle motorun arka kısmı ön kısmından bağımsız hareket ediyor ve dengeyi bozuyormuş.

3. Suzuki GSX-R 750 (1985)

İlk çıktığı zamanlarda sahip olduğu kötü kontrol deneyimi yüzünden Suzuki GSX-R 750, gören herkese korku salıyordu. Yüksek hızlarda dengesiz olması GSX-R 750'nin en büyük dezavantajı. Sanki 19975'lerde üretilmiş gibi bir şasiye sahip olan motor, 25 derecelik yatış açısıyla dönemin kullanıcılarını büyülüyordu.

4. Üç tekerlekliler (1980)

Şişkin tekerleriyle ortaya çıktıklarında üç tekerlekli motorsikletler, insanlar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. En fazla 40 km hıza çıkabilen bu makineler, oldukça ses üretiyordu. Yanlama (drift) konusunda üstlerine tanımayan üç tekerlekli motorsikletler özellikle dönemin gençleri tarafından kullanılmaktaydı.

5. Yamaha TZ 750 (1975)

Yamaha'nın TZ 750 modelinden korkmanıza hiç mi hiç gerek yok çünkü bulunması neredeyse imkansız bir motorsiklet modeli. Dünya üzerinde kalan birkaç kopyası ise sadece müzelerde bulunmakta. Yarışlara damgasını vuran böylesine şahane bir motor, görenleri büyülümekte.

6. Suzuki TM400 (1971-1974)

Suzuki TM400, Suzuki'nin motocross alanında ciddi anlamda ürettiği ilk motor olma özelliğine sahip. Toprak ve kum yolların üstadı olan TM 400, denge konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarıyordu. Öyle güçlüydü ki Suzuki, gücünü biraz olsun yatıştırmak için ciddi derecede ağır lastikleri bu motorda kullandı.

7. V8

E.J.Potter tarafından geliştirilen ev yapımı motorsikletlerden olan V8, gelecekten gelmiş görünümüyle sokaklarda oldukça dikkat çekiyor. E.J.Potter öldükten sonra işi devralan Boss Hoss, V8'in daha teknolojik versiyonunu (disk fren, hidrolikler vb.) bir yıl içerisinde düzinelerce üretiyor.