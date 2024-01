Game of Thrones kitaplarının yazarı George R. R. Martin, üç farklı Game of Thrones animasyon dizisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu projeler için henüz kesinleşmiş bir şey söz konusu değil.

Game of Thrones serisi sona erdiğinden beri serinin pek çok yan dizisinin geleceği duyurulmuş olsa da artık diziler biraz papatya falına dönmüş durumda. Hâlâ Game of Thrones'un son kitabını yazmamış olan George R. R. Martin, şimdi de üç farklı animasyon üzerinde çalıştığını açıkladı.

Henüz animasyonlar için onay gelmedi

Netflix'in yeni animasyon serisi "Blue Eye Samurai" için bir açıklama yapan Martin, sözü kendi eserlerine getirmekten de uzak durmadı. Martin, "Blue Eye Samurai çok kendine has bir şey ve harika. Normalde animasyon izlemiyorsanız bile bir şans verin. Benim eserlerimi beğeniyorsanız, bunu seveceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yazar sözlerine "Aslında HBO ve benim, Buz ve Ateşin Şarkısı dünyasında geçen kendi animasyon projelerimiz var. Henüz hiçbirine yeşil ışık yakılmadı ama birkaç tanesiyle bir sonraki adımı atmaya yaklaştığımızı düşünüyorum." diye devam etti.

George R. R. Martin, yeni diziler önermeye devam ediyor

Westeros'un yaratıcısı olan Martin, daha önce de HBO'ya dört farklı animasyon projesi sunmuştu. 2021 yılında ortaya çıkan bu projelerden ikisinin rafa kaldırıldığı belirtilmişti. Diğer iki animasyon projesine ek olarak yeni Sea Snake serisinin de animasyon olabileceğini belirtti. Sea Snake, House of Dragons ile birlikte karşımıza çıkan bir karakter olmuştu.

Sea Snake'in efsanevi yolculukları olarak nitelendirilen "Dokuz Seyahat" serisini animasyona çevirmeye karar verdiklerini ifade eden Martin, böylece farklı limanların kullanılabilmesi, sürekli denizlerde geçecek macera için görsel efektlere büyük masraflar yapılmasını da engellemiş olacak.

Şimdiye kadar Game of Thrones evreninde geçeceği söylenmiş olan yapımlar arasında "Flea Bottom", "10.000 Ships", "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" gibi yapımlar yer alıyordu. House of Dragon, 2024 yılının yaz aylarında ekranlarda olacak.