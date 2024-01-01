Ajda Pekkan'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacağı iddia edildi. Pekkan'ın bu projeye destek verdiği zaten bilinirken, başrol oyuncusu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Türk sinema sektörü, son dönemlerde daha çok ünlü isimlerin hayat hikâyelerinin uyarlanmasına ev sahipliği yapıyor. Vizyona giren filmleri yakından takip edenler iyi bilir; Bergen ile başlayan furya, Dilber Ay, Mahsun Kırmızıgül, Barış Akarsu ve Cem Karaca gibi isimlerle devam etti. Gelen son haberler, bu furyanın bir süre daha devam edeceğini gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre bu kez de Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Ajda Pekkan'ın hayatını anlatan yeni bir film çekilecek. Geçmişte de zaman zaman dillen proje, Ajda Pekkan'ın da hoşuna gitmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "En çok beğendiğim senaryo ve beni oynayacak oyuncuyu öneren yapımcıyla el sıkışacağım."

Serenay Sarıkaya'yı görebiliriz

Kesinleşmiş bir şey olmasa da Ajda Pekkan'ın hayatını anlatacak filmin başrolü, sevilen oyunculardan biri olan Serenay Sarıkaya olacağı söyleniyor. Ancak Sarıkaya, geçmişte Bergen için de anılmıştı. Bergen'e hayat veren oyuncu ise Farah Zeynep Abdullah olmuştu.

Ajda Pekkan'ın hayatını anlatacak filmle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.