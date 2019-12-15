Greta Thunberg, Siyasetçilere Karşı Ağır Söylemi İçin Pişman

İklim krizine karşı başlattığı hareketle tanınan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada siyasetçilere ağır ithamlarda bulunmuştu. Greta Thunberg, aldığı eleştirilerden sonra söylediği sözlerin yalnızca çeviri hatası olduğunu belirterek özür diledi.

İklim krizine karşı başlattığı eylemlerle sesini tüm dünyaya duyuran 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, geçtiğimiz günlerde TIME dergisinde yılın insanı seçilmişti. Birçok insanın desteğini aldığı gibi çoğu kişi tarafından da eleştirilen Greta Thunberg, konuşmalarına sürekli olarak devam ederek iklim değişikliği krizine karşı olan eylemini sürdürüyor. Eylem alanını daha da genişletmek isteyen Greta, farklı ülkeleri de ziyaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya’ya giden Greta Thunberg, yaptığı konuşmalar esnasında bazı cümleler kullandı ve bu cümleler büyük bir öfke ve kafa karışıklığına sebep oldu. Greta, “Dünya liderleri sorumluluktan devamlı olarak kaçmayı deniyorlar ancak biz, bunu yapamadıklarından emin olmak zorundayız. Onları zor duruma düşüreceğiz ve geleceğimizi korumak için işlerini yapmak zorunda kalacaklar” açıklamalarını yaparak bazı kişileri sinirlendirmişti.

Greta, söylediklerinden dolayı özür diledi

Greta’nın bu sözleri, çok hızlı bir şekilde yayılarak büyük tepkilere sebep oldu. Fazlasıyla eleştiriye ve suçlamaya maruz kalan Greta, sorunun yalnızca bir çeviri hatası olduğunu ve istemeden yanlış bir cümle kullandığını belirtti. Greta, “Geçtiğimiz gün liderlerimizi kontrol altında tutmamız gerektiğini ve maalesef onları ‘zor duruma düşürmemiz gerektiğini’ söylemiştim. Son söylediğim, İsveççe bir terimden geliyor ancak bu terim bizim dilimizde birini sorumlu tutmak anlamına geliyor” açıklamasını yaparak yanlış anlaşıldığını belirtti.

Greta, “İkinci bir dilde doğaçlama bir konuşma yapmak böyle sorunlara yol açabiliyor ancak eğer birileri bunu yanlış anladıysa özür dilerim. Gerek sözlü gerek fiziki olsun, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu yeterince açık belirtemedim” açıklamalarını yaptı. İklim aktivisti genç, şimdilik eylemlerine ara verip dinlenmek için evine dönüyor.