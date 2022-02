Growtopia Hakkında Duymadığınız Bilgiler

Sevilen sandbox MMO oyunu olan ve tamamen ücretsiz olarak sunulan Growtopia, hem Android hem PC hem de iOS platformlarında mevcut ve binlerce oyuncuya sahip. Oyuna dair bilinmeyenleri sizler için bu yazımızda listeledik.

Growtopia, 2012 yılında ilk olarak Android platformuna çıktıktan sonra çok sevilmiş ve kendi oyuncu kitlesini oluşturmuş bir Sandbox oyunudur. Oyun daha sonra Ubisoft tarafından satın alınarak hem PC hem de iOS platformlarına çıkış yaptı.

Şu anda aktif olarak ortalama 50.000 civarında oyuncuya sahip olan Growtopia, arkadaşlarınızla birçok şey inşa edebileceğiniz eğlenceli bir sandbox MMO oyunu ve tamamen ücretsiz. Biz de Growtopia severler için oyunun bilinmeyenlerini sizler için listeledik.

Growtopia nasıl bir oyun?

Growtopia içerisinde arkadaşlarınızla evler veya zindanlar inşa edebileceğiniz, tümü kalıcı olan ve birbirine kapılarla bağlayabileceğiniz dünyalarla dolu deneysel bir yaratıcı Sandbox MMO oyunudur. Oyunda sohbet ve mesajlaşma kullanarak arkadaş edinebiliyor ve arkadaşlarınızla bir sürü şey inşa edebiliyorsunuz. İnşa ettiğiniz şeyleri de yenilikçi kilit sistemi ile koruyabiliyorsunuz.

Oyunun kendine ait bir para birimi bulunuyor ve bu para birimini oyun içerisinde kazanabiliyorsunuz. Growtopia sizi bir şeyler başarmak için oyun içi parasını satın almaya zorlamıyor. Growtopia’da tohum ekerek ağaç büyütebilir, tohumları karıştırarak yeni eşyalar üretebilirsiniz. Oyunda keşfedebileceğiniz yüzlerce eşya da bulunuyor. Growtopia resmi internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Growtopia indirme linkleri:

Growtopia hakkında bilinmeyen 14 Şey:

Bir blok boşluğuna tek seferde 20 eşya bırakılabilir:

Growtopia'da bir karakterin bir blok boşluğuna tek seferde sadece 20 eşya bırakabiliyorsunuz.

Tek seferde bir dünyaya girebilen maksimum oyuncu sayısı 26’dır:

Growtopia'da bir dünya yarattığınız zaman oraya çevrimiçi olarak girebilecek maksimum oyuncu sayısı 26'dır. Daha fazlasını maalesef alamıyorsunuz.

Ortalama bir Growtopia dünyasında 6.000 blok bulunur:

Bir Growtopia evreni yarattığınız zaman o dünyada 6.000 blok bulunur ve bu blokların 5.398’i kullanılabilir alandadır. 601 blok bedrock’tan oluşur ve 1’i de beyaz kapı tarafından kullanılır.

Üzerinde eşya olan bir mankene kıyafet giydirmeye çalıştığınızda çıkan mesaj:

Eğer hali hazırda üzerinde bir eşya olan bir mankene kıyafet giydirmeye çalışırsanız şu mesaj belirir: “You giggle as you swap two identical items.” (İki aynı eşyayı değiştirirken kıkırdarsın.)

Growtopia’da kendinizi dünyadan kick’leyemezsiniz:

Growtopia'da bir dünya yarattıktan sonra kendinizi dünyadan atamazsınız. Eğer bunu yapmaya çalışırsanız ekranda “You gave yourself a solid boot to the backside. But what did that really accomplish?” (Arka tarafa kendin için sağlam bir duruş gösterdin. Peki bu ne işe yaradı?) yazısı belirir.

Growtopia'da kendiniz ile takas yapamazsınız:

Oyunda kendinizle ‘/trade’ komutunu kullanamıyorsunuz. Kullanmak istediğinizde şu mesaj beliriyor: “You trade all your stuff for all your stuff.” (Tüm eşyalarını tüm eşyalarınla takasladın.)

Growtopia'da kendinizi çekemezsiniz:

Growtopia'da kendinize ‘/pull’ komutunu kullandığınızda da “Ouch!” mesajı beliriyor.

Growtopia’da kendinize ‘/ignore’ komutunu kullanamazsınız:

Growtopia'da kendinize '/ignore' komutunu kullanamıyorsunuz, kullandığınızda "Don't look now, but that person is IN YOUR HOUSE!" (Hemen bakma ama şu insan şu anda SENİN EVİNDE!) mesajı beliriyor.

Beyaz kapıya eşyalarınızı bırakamazsınız:

Growtopia'da meşhur Beyaz Kapı'ya eşyalarınızı bırakmanız mümkün değil.

Growtopia'da kapı ile oyundan çıkabilirsiniz:

Eğer Growtopia'da bir kapı oluşturur ve hedef dünyasını ‘EXIT’ olarak belirlerseniz gerçekten de bulunduğunuz dünyadan çıkıyorsunuz.

Belirli dünyalara normal oyuncular giremez:

Growtopia’da SETH, HAMUMU veya ADMIN dünyalarına normal oyuncular giremiyor.

Oyunda şu anda şu 12 eşya takaslanamaz ve yere bırakılamaz:

Growtopia'da takaslanamayan ve yere bırakılamayan eşyalar ise şöyle: Blarney Pebble, Growtoken, Experience Potion, Focused Eyes, Golden Pickaxe, Spike Juice, Puppy leash, Zeus Bolt, Violet Protodrake, Mini-You leash, all Legendary Items, Ringmaster Rings

Oyunda şu anda 13 farklı hava durumu bulunur:

Growtopia'da bulunan hava durumları ise şöyle: Güneşli, Gece, Çöl, Yağmurlu Şehir, Sahil, Marslı, Ay, Karlı, Hiçbir şey, Korkunç, Deniz Altı, Growganoth, Warp Speed.

Oyunda şu anda çift zıplama yapmanızı sağlayan 16 eşya bulunuyor:

Growtopia'da çift zıplama yapmanızı sağlayan eşyalar: Fairy Wings, Crimson Eagle Wings, Ripper Wings, Angel Wings, Golden Angel Wings, Devil Wings, Vampire Cape, Rainbow Wings, Bubble Wings, Parrot Wings, Phoenix Wings, Crystal Cape, Superhero Capes, Crystal Wings, Xenonite Crystal

Böylelikle Growtopia hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz ilginç bilgileri listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın.